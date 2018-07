Jonatan Álvez é apresentado no Inter e diz estar realizando um sonho

O uruguaio Jonatan Álvez foi apresentado ontem pelo Inter. Em português claro, o atacante, que nasceu em Rivera, na fronteira com o Brasil, explicou o apelido que o acompanha - El Loco. "É porque eu não gosto de perder. Em todos os clubes que vou, trato de ganhar e conquistar coisas. Aqui com o Inter, não vim para estar só por estar. Vim por empréstimo (do Junior de Barranquilla, da Colômbia) de um ano e quero ficar mais tempo, tratar de mostrar para a torcida, com meu trabalho, que posso chegar muito longe", afirmou ele, que assinou contrato até metade de 2019.

No Inter, Álvez disse estar realizando um sonho de infância: atuar no futebol brasileiro. "Meu empresário disse que havia possibilidade de outros clubes, mas decidi vir para o Inter para cumprir um sonho de menino, de vir jogar no Brasil. Vi o Inter com muitos títulos. É uma honra vestir essa camisa", explicou o uruguaio.

O principal momento do atacante, que começou a carreira no Uruguai e ainda passou por Portugal, se deu no Barcelona de Guayaquil, do Equador. Por lá, marcou 26 gols em 41 jogos no ano passado e foi um dos destaques da Libertadores.

Álvez deve ficar à disposição para ao jogo contra o Ceará, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Antes disso, amanhã, às 21h, o Colorado volta aos gramados diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada. Para este duelo, o técnico Odair Hellmann utilizará William Pottker na vaga do lesionado Leandro Damião.

Sem Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador optou por colocar Zeca no meio-campo, com Fabiano na lateral-direita. Dessa forma, Hellmann repete o esquema 4-1-4-1 utilizado antes da parada para a Copa do Mundo.