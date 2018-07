Jonatan Alvez diz realizar sonho com chegada ao Inter

Apresentado nesta terça-feira (17) como reforço do Internacional, Jonatan Alvez declarou que a chegada ao time representa a realização de um sonho. Nascido em Rivera, na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, o atacante revelou que sempre teve o desejo de defender um dos principais clubes do futebol brasileiro, algo que agora se concretizou.

"Meu empresário disse que havia a possibilidade de outros clubes, mas decidi vir para o Inter para realizar um sonho meu desde menino. É um clube de muitos títulos. É uma honra vestir esta camisa. Agora é trabalhar para conquistar muitos outros títulos", afirmou o jogador uruguaio.

Alvez estava no Junior Barranquilla desde o início do ano, mas não brilhou pelo time colombiano, tanto que marcou apenas dois gols em 22 jogos nesse período. Esse desempenho não desanima o uruguaio, que mira a volta por cima no Inter e assegura que poderá estrear em breve.

"Os companheiros me receberam de uma boa maneira, agradeço a eles. Agora tenho que trabalhar forte e em dobro para que possa estar à disposição do treinador o quanto antes. Vinha treinando há mais de um mês de pré-temporada. Fisicamente estou bem", explicou.

O uruguaio assinou um contrato de empréstimo válido até 30 de junho de 2019, com opção de compra, ainda que o valor fixado dos seus direitos econômicos não tenha sido revelado. Alvez justificou o apelido de "El Loco" por sua gana pelas vitórias e disse esperar ficar por muito mais tempo no clube.

"É porque eu não gosto de perder. Em todos os clubes que eu vou, trato de ganhar. Para o Inter, eu não vim só por estar. Vim por empréstimo, mas quero ficar muito tempo mais, mostrar que posso chegar longe", comentou.

Antes da passagem apagada pelo futebol colombiano, ele estava no Barcelona de Guayaquil, onde chamou a atenção na Copa Libertadores de 2017, sendo um dos destaques do time equatoriano, que avançou até as semifinais, tendo marcado gols contra o Grêmio, o Santos e o Palmeiras. Além disso, também foi campeão nacional em 2016.

"Um clube do tamanho do Inter nunca pode ficar fechado para agregar qualidade ao grupo. É um atacante com mais de 100 gols na carreira, um dos destaques da Libertadores do ano passado. É um jogador que despertava o interesse de diversos outros clubes, e escolheu jogar no Inter. Conhece a nossa aldeia, conhece o nosso Clube. O espírito de luta e de entrega vai agradar muito o nosso torcedor", afirmou Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Inter.

Alvez iniciou a sua carreira no futebol uruguaio, onde defendeu Juventud de las Piedras, Coraceros, Torque e Danubio, clube pelo qual venceu o Torneio Clausura em 2014. Além disso, também atuou por Vitória de Guimarães e LDU. No Inter, disputará uma vaga no comando de ataque com Leandro Damião e Brenner.