Conmebol divulga logo oficial da Copa América de 2019

Folhapress

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (16) o logo oficial da Copa América, que será realizada no Brasil em 2019. A imagem tem as cores verde e amarela predominantes, com detalhes em azul e branco. O torneio contará com 12 seleções. Além dos 10 países sul-americanos filiados à Conmebol, o Qatar e o Japão foram convidados.

O torneio acontecerá entre 14 de junho e 7 de julho do próximo ano e terá sete sedes: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre - a última vaga é disputada entre Fortaleza e Recife. O Chile é o atual bicampeão, conquistando os títulos em 2015, no próprio Chile, e 2016, nos Estados Unidos.