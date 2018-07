Renato Gaúcho fecha treino, e Grêmio tem três dúvidas para jogo com Atlético-MG

Folhapress

O penúltimo treino do Grêmio antes de voltar a jogar partidas oficiais foi com portões fechados. Nesta segunda-feira (16), Renato Gaúcho decidiu trabalhar com privacidade na primeira parte da atividade. A medida cria dúvida sobre a escalação a ser usada diante do Atlético-MG. Kannemann, Ramiro e Everton não treinaram normalmente nos últimos dias. Do trio, Everton é quem está há mais tempo sem trabalhar com o resto do grupo.

O meia-atacante ficou fora do jogo-treino contra o São José-POA, na última quarta-feira. Desde então, ele tem encarado rotina diferente no CT. Treinamentos no vestiário ou corridas especiais. O Grêmio não tratou o caso como lesão, mas tampouco avançou na descrição do quadro clínico.

Kannemann e Ramiro não treinaram com o resto do grupo na sexta e no sábado. O zagueiro saiu antes do apito final do trabalho de quinta-feira e desde então cumpre protocolo no vestiário. Já o camisa 17 correu ao redor do gramado na sexta-feira e foi preservado no dia seguinte. A dupla também não teve lesão informada pelo Grêmio.

Além do trio, Renato Portaluppi tem a situação de Maicon para considerar. Oficialmente, o volante ainda não está fora da décima 13ª do Brasileiro. Contudo, ele não participou de grande parte do período de treinos e está em fase final de recuperação de lesão na panturrilha direita.

No sábado (14), o Grêmio realizou treino tático e montou a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan e Cortez; Jailson, Cícero, Marinho, Luan e Thonny Anderson; André. O Grêmio ainda treina nesta terça-feira à tarde. No dia seguinte, recebe o Atlético-MG, às 21h45min (Brasília) na Arena.