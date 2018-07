Apesar do vice, Luka Modric é eleito o melhor jogador da Copa; Kylian Mbappé é a revelação

Minutos depois da vitória francesa, a Fifa anunciou os prêmios do torneio. Apesar da decepção pelo resultado, o meia Luka Modric, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador da competição e ficou com a Bola de Ouro. O croata liderou a seleção à melhor campanha de sua história. O jogador de 32 anos marcou duas vezes ao longo do torneio, contra Nigéria e Argentina ainda na primeira fase, e deu uma assistência. Mais do que isso, comandou o meio-campo de um time que surpreendeu o mundo ao ir à sua primeira final de Mundial.

Cotado a um dos candidatos a craque da Copa, o atacante francês Kylian Mbappé não ficou entre os três, mas não saiu do torneio de mãos abanando. O atacante de 19 anos do PSG foi eleito a revelação do Mundial. O camisa 10 marcou quatro gols e se tornou o francês mais jovem a balançar a rede em um Mundial, superando David Trezeguet. Ele também foi apenas o segundo atleta com menos de 20 anos a balançar a rede em uma final de Copa, igualando o que Pelé havia feito em 1958, com 17 anos.

Outro premiado foi o belga Thibaut Courtois, eleito o melhor goleiro da competição, ficando com a Luva de Ouro. Harry Kane terminou como artilheiro, com seis gols, pela Inglaterra, e ficou com a Chuteira de Ouro. Griezmann e Romelu Lukaku, ambos com quatro, receberam a Chuteira de Prata e a de Bronze, respectivamente.