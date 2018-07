Arthur diz que Xavi e Iniesta são espelhos, mas afasta comparações no Barcelona

Ex-jogador do Grêmio vestiu a camisa e bateu bola no gramado do estádio do novo clube PAU BARRENA/AFP/JC

O meio-campista Arthur assinou contrato com o Barcelona e foi apresentado nesta quinta-feira, em cerimônia tradicional realizada no Camp Nou. O jogador vestiu a camisa e bateu bola no gramado do estádio, depois concedeu coletiva de imprensa, na qual exaltou a história do clube.

"Estou muito feliz por esse dia mágico. Sempre foi um sonho meu jogar no Barcelona. Quero fazer história aqui e vou trabalhar para isso. Tenho certeza que vou aprender muito com os meus companheiros", afirmou o meio-campista, que revelou se espelhar em dois ídolos recentes do clube.

"Xavi e Iniesta são dois jogadores que eu sempre admirei, são espelhos para mim. É uma honra ser comparado a eles. Desde criança, eu sempre gostei do 'estilo Barcelona' de jogar com a bola no pé", disse Arthur. Apesar dos elogios aos espanhóis, o meio-campista brasileiro preferiu não carregar a pressão de ser cobrado pelo futebol que a dupla apresentou.

"Acho que a comparação não me afeta. Sei muito bem que Iniesta e Xavi são uma e outra pessoa, e eu sou Arthur. Eu tenho uma longa trajetória pela frente, tenho que provar a todo mundo porque estou aqui. Sei que eles estão em outro nível por tudo o que já fizeram. Eu os tenho como espelho, pessoas que fizeram história. Esse é meu objetivo e vou trabalhar para, quem sabe, chegar mais perto deles", disse o meio-campista.

Arthur afirmou que conversou com jogadores brasileiros que tiveram passagem pelo Barcelona. "Falaram muito bem do clube e das pessoas. Também disseram que a cultura é bastante parecida. Conversei com Paulinho, Coutinho e Neymar, todos me falaram que é uma cidade maravilhosa", relatou o ex-jogador do Grêmio, contratado pela quantia fixa de 31 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões) e mais 9 milhões variáveis (cerca de R$ 40 milhões), que dependerão de metas alcançadas pelo jogador.