Arthur anuncia ida antecipada ao Barcelona e se despede do Grêmio

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (6) a saída imediata de Arthur ao Barcelona. A liberação do volante estava prevista anteriormente somente para janeiro de 2019, mas foi adiantada pelos clubes após novo acordo.

Prestes a completar 22 anos, Arthur sequer participa do amistoso contra o Corinthians, domingo (8), em São Paulo. O jogador inicia viagem já nesta sexta e é aguardado na Espanha neste sábado (7) para exames e assinatura de contrato.

"Haverá um valor a mais, antecipação da parcela e a previsão de jogarmos o torneio Joan Gamper [promovido pelo Barcelona]. Isso é a combinar entre os clubes. A partir de 2019 podemos falar disso. Não participando, uma compensação pode existir", revelou o executivo de futebol gremista, André Zanotta, nesta sexta.

O jogador também participou da entrevista coletiva."Queria agradecer a todos que torceram por mim. A Arena é um dos lugares que eu mais gosto de estar. O Grêmio me proporcionou muitas alegrias. É uma vida, uma história no clube. Serei eternamente grato a todos", disse Arthur.

O anúncio do Grêmio encerra uma negociação que começou em dezembro, teve atrito por foto vazada onde Arthur vestia camisa do Barcelona e depois rendeu assinatura de opção de compra. O Grêmio, à época, bateu pé e conseguiu estipular que Arthur só deixaria o Brasil em janeiro.

A saída de Iniesta, no entanto, que fechou com o Vissel Kobe (JAP), e outros planos do Barcelona fizeram este item do negócio ser revisto. Há duas semanas, uma reunião em Porto Alegre encaminhou a ida antecipada. Faltava apenas a burocracia contratual e quitação de 26 milhões de euros.

O acordo obtido em março definiu o valor da operação em 30 milhões de euros (R$ 136,7 milhões na cotação atual) e cláusula bônus de até 9 milhões de euros (R$ 41 milhões).

A diretoria do Barça aguardava apenas o início de um novo ano fiscal na Europa para não sofrer sanções por conta do Fair Play financeiro da UEFA. Desde domingo (1º), as conversas entre advogados dos clubes avançaram para assinatura de documento final.

"Eu não opinei, eles conversaram com o Grêmio e entraram em um acordo bom para os dois. É muito carinho que tenho pelo Grêmio e todos os funcionários aqui. Não me despedi ainda, fiz questão em vir dar coletiva porque todo torcedor merece, eu queria que fosse assim", completou Arthur.

Arthur deixa o Grêmio após oito anos. Natural de Goiânia, o volante chegou a Porto Alegre em 2011 e passou a atuar no time sub-12 do clube gaúcho. Em 2015, estreou na equipe principal com Felipão e só voltou a ter chance dois anos mais tarde.

Com Renato Gaúcho, se tornou titular absoluto e foi um dos protagonistas no título da Libertadores de 2017. Também no ano passado, chegou a ser convocado por Tite para seleção brasileira. A ascensão meteórica fez os dirigentes renovarem contrato e elevarem a multa rescisória do jovem.

Mesmo com a multa sendo de 50 milhões de euros, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Paris Saint-Germain e Monaco demonstraram interesse em Arthur. O clube catalão levou a melhor por vontade do próprio jogador e por negociação intensa com o Grêmio.