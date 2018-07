Cavani não joga contra a França, afirma jornal

A imprensa uruguaia discute quem poderá ser o substituto do atacante Edinson Cavani caso o camisa 21 não tenha condições de jogo contra a França, amanhã, a partir das 11h, pelas quartas de final do Mundial. De acordo com o caderno esportivo Ovación, do El País, o atacante do PSG não terá condições de superar a lesão muscular na panturrilha direita.

Cavani deixou a última partida, contra Portugal, lesionado e ainda não voltou aos treinos com a equipe. Segundo o Referí, caderno esportivo do El Observador, o favorito para a vaga é Cristhian Stuani, atacante do espanhol Girona.

A seleção uruguaia é assunto até para noticiários além do esportivo. Na editoria de economia do El País, o caderno discute se o "modelo Tabárez" de comandar a seleção poderia ser replicado nas empresas do país. Técnico da equipe desde 2006, Óscar Tabárez, também chamado de Maestro, é apontado como principal responsável pela retomada da Celeste à elite do futebol mundial.

Mesmo com a falta de um dos principais jogadores, o capitão Diego Godín está otimista para o duelo com os franceses. "Queremos vencer este jogo porque nos permitiria jogar uma semifinal. Todas as equipes que estão aqui querem ganhar a Copa do Mundo, mas tudo passa por essa vitória", disse.

O time celeste é o único, além da Bélgica, que venceu todas as partidas do torneio desde a estreia. Tem também a defesa menos vazada, junto com o Brasil, com apenas um gol sofrido - na vitória contra Portugal, por 2 a 1, nas oitavas de final.

"Vemos a importância das quartas de final, e vencer a partida contra a França nos permite sonhar ainda mais para atingir o objetivo que todos nós queremos", acrescentou o defensor, que espera voltar para casa com o tricampeonato mundial.