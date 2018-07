Inter leva Rithely e três jogadores do time B para treinos em Atibaia

O Internacional divulgou a lista de relacionados para a intertemporada do time em Atibaia. Antes do embarque, na tarde desta quarta-feira (04), as novidades foram o atacante Alvaro, o meia Nonato e o zagueiro Gabriel Silva, todos do time Sub-23. O volante Rithely, ainda sem contrato assinado com o Inter, viaja também.

Gabriel tem 23 anos e passagens pelo Grêmio e o futebol alemão. Chegou do Barra-SC no ano passado. Já Alvaro tem 20 anos e chegou também no ano passado do Salgueiro. Por sua vez, Nonato chegou em maio do São Caetano e tem 20 anos. A presença deles se justifica nas ausências de Thales, que passou por uma artroscopia no joelho direito e de Brenner, que para por um mês por conta da entorse no joelho direito sofrida no treinamento de terça-feira.

A relação conta ainda com D'Alessandro. O jogador sofreu novo entorse no tornozelo e deixou o jogo-treino da manhã desta quarta logo no início. Camilo e Leandro Damião, que não participaram do jogo-treino, estão na viagem.

O volante Rithely, vindo do Sport, ainda não tem contrato assinado com o Inter. O prazo para efetivação do vínculo é 2 de setembro e o clube gaúcho irá se resguardar de toda recuperação dele antes de efetivar a contratação.

Os jovens José Aldo e Martín Sarrafiore ficam em Porto Alegre e seguem treinamentos com o time B ou ainda de adaptação, caso do argentino apresentado pela manhã. Serão oito dias de treinamentos em Atibaia. Por lá serão realizados mais dois jogos-treino, contra Red Bull Brasil e uma equipe local.

Confira a lista dos jogadores que embarcaram com o Inter:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Keiller e Daniel

Zagueiros: Cuesta, Moledo, Klaus, Danilo Silva e Gabriel Silva

Laterais: Fabiano, Zeca, Dudu, Iago e Uendel

Volantes: Rithely, Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Charles e Gabriel Dias

Meias: D'Alessandro, Camilo, Juan Alano, Richard, Nonato e Wellington Silva

Atacantes: Lucca, Rossi, William Pottker, Leandro Damião, Alvaro e Nico López