Brasil x Bélgica: veja horários especiais de comércio e serviços em dia de jogo

O Brasil volta a entrar em campo pela Copa do Mundo na tarde desta sexta-feira (6), a partir das 15h, em partida contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Novamente neste dia, comércio, serviços, instituições educacionais e supermercados podem operar em horários diferenciados em razão da partida.

Entre o comércio da Capital, cada lojista fica livre para fazer horários especiais, mas não existe obrigação legal para que os empresários liberem os colaboradores de suas funções nesses dias. Se for definido o fechamento, os funcionários podem utilizar banco de horas para compensar as horas paradas.

As agências bancárias estarão em funcionamento entre as 9h e as 13h. Já os supermercados devem operar normalmente, com cada rede podendo fazer seu próprio horário especial. A maior parte dos shoppings terá horário normal de funcionamento (das 10h até as 22h), com a possibilidade dos estabelecimentos comerciais fecharem meia hora antes do jogo e abrirem meia hora depois.

A EPTC informou que fará ajustes na prestação de serviço do transporte coletivo durante a partida. Devido ao movimento atípico previsto, haverá reforço no atendimento entre 12h e 15h. Será utilizada tabela eventual nos demais horários, com redução de cerca de 6%, mas com funcionamento normal das linhas nas primeiras viagens da manhã e também no final da tarde. A Trensurb também terá dois trens reserva posicionados, para atender a um possível aumento da demanda de usuários ao final do jogo da seleção. Nos horários de pico da manhã e da tarde, a operação terá horários normais de dias úteis. Na ocasião, o quiosque para solicitação do cartão SIM, localizado na Estação Canoas, funciona excepcionalmente das 10h às 14h.

As escolas da rede pública estadual terão autonomia para definir sobre o funcionamento - as que optarem por dispensa dos alunos terão de repor aulas posteriormente, durante o ano letivo. Já as escolas municipais de Porto Alegre devem ter aulas normais. Entre as escolas particulares, cada uma pode organizar os próprios horários.

A Ufrgs também informou que terá expediente somente na parte da manhã, encerrando suas atividades às 13h. Os dirigentes da Administração Pública Federal devem garantir que os serviços considerados essenciais não sejam interrompidos. Na Pucrs, as atividades serão interrompidas entre 14h e 18h, e as atividades do horário JK iniciarão às 18h. A UniRitter também não deverá ter aulas no turno da tarde. A Unisinos deve ter transmissão das partidas nos campi. Em São Leopoldo, haverá telão com pipoca no Anfiteatro Padre Werner. Em Porto Alegre, TV com pipoca no Andar B. Os professores poderão acordar ajustes pontuais no horário. A Feevale informou que não haverá nenhuma alteração na programação das aulas durante os jogos, mas que os funcionários técnico-administrativos serão dispensados nos horários dos jogos. Haverá telão disponível na sala 201 do prédio Arenito do Câmpus II e no Salão de Atos do Câmpus I, além da distribuição de pipocas.

A prefeitura de Porto Alegre e as pastas que compõem a administração municipal estarão abertos das 8h às 14h. Os órgãos do governo estadual terão expediente diferenciado, trabalhando entre 8h e 14h. As agências dos Correios vão funcionar até as 15h. A Central de Atendimento dos Correios terá seu atendimento suspenso no horário do jogo e retornará imediatamente após o encerramento da partida. A Câmara Municipal de Porto Alegre terá expediente entre 8h e 14h. As horas não trabalhadas serão compensadas.