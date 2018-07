Ingleses ignoram simulações e técnico diz que seleção está 'mais esperta'

Folhapress

Combativa em relação a simulações de jogadores de outras nacionalidades, a imprensa inglesa ignorou os exageros ou fingimentos de seus jogadores no jogo contra a Colômbia, cujos atletas agiram da mesma forma, nesta terça-feira (3).

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, disse que seus atletas talvez estejam mais espertos, mas defendeu que todos agiram com esportividade, isto é, com ética. Anteriormente, o técnico da Colômbia, José Pekerman, reclamara de que os ingleses forçavam as faltas.

A primeira jogada polêmica ocorreu no final do primeiro tempo quando o volante Jordan Henderson foi atingido no queixo por uma cabeçada leve do colombiano Wilmar Barrios. Foi o suficiente para ele desabar com a mão no rosto, local que não foi encostado pelo adversário. O choque claramente não era suficiente para derrubá-lo.

Os órgãos de imprensa ingleses, que atacaram ferozmente Neymar pela reação no pisão sofrido contra o México, defenderam que a jogada era para expulsão do colombiano, e nem mencionaram o exagero na reação. "Henderson acabou no chão e Barrios teve tanta sorte de escapar de apenas um cartão amarelo que ele poderia ser visto apertando as mãos dos árbitros", relatou o jornal The Guardian.

Já o Daily Telegraph descreveu: "No meio do campo competia um incansável Henderson contra um lado provocativo colombiano. No primeiro tempo, o meio-campista Wilmar Barrios momentaneamente perdeu sua calma, com o homem do Liverpool jogando sua cabeça em seu peito e depois na mandíbula de Henderson".

Por sua vez, o Daily Mail contou que "Wilmar Barrios foi sortudo de escapar só com um amarelo depois de botar sua cabeça no queixo de Jordan Henderson". O Independent classificou como uma falha que não tenha sido dado um cartão vermelho. Não há nenhuma menção às mãos no rosto de Henderson fingindo ter sido atingido no rosto.

Nenhum dos relatos fala sobre a jogada em que o defensor Harry Maguire recolhe a perna na área, não toca no adversário e se joga para simular uma falta.

A percepção dos jornalistas ingleses é bem diferente da opinião do técnico da Colômbia José Pekerman, que entendeu que os jogadores rivais forçaram faltas. "Um jogador finge uma falta, ele está tentando que o árbitro dê amarelo para outro jogador. Há muita confusão nesse tipo de jogada. Todas essas são situações determinantes", disse o técnico, que reclamou do árbitro Mark Geiger.

Jogadores colombianos também forçaram situações, como Radamel Falcao García, quando simulou ter sido atingido na cabeça quando estava no chão. Houve ainda quedas na área com pedidos de pênaltis.

Questionado sobre as críticas de Pekerman, Southgate deu a seguinte explicação: "Talvez nós estejamos ficando mais espertos", analisou. E completou: "Talvez nós estejamos jogando o jogo mais com as regras que o restante do mundo está jogando. Mas nós mantivemos nossa dignidade e nossa esportividade, e se nós caímos porque era falta".