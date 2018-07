Inter confirma contratação do meia argentino Sarrafiore

Argentino posa com a camiseta do Internacional INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO/JC

A diretoria do Internacional confirmou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante argentino Martín Sarrafiore, com quem o clube já estava apalavrado desde o começo do ano. Aprovado nos exames médicos, ele assinou contrato até dezembro de 2021 e será apresentado oficialmente nesta quarta.

Sarrafiore, de apenas 20 anos, é uma das apostas do clube gaúcho, que se encantou com o seu futebol ainda em 2017, quando ele tinha 19 anos. Na ocasião, o jogador se destacou na equipe do Huracán, a qual pertencia, na disputa da Copa Ipiranga Sub-20, disputada no Rio Grande do Sul.

Depois de se destacar na competição, ele iniciou negociação com o clube gaúcho para acertar um pré-contrato. O acordo, contudo, irritou a direção do Huracán, que perdeu seu atleta sem custos porque seu vínculo já estava próximo do fim. Como retaliação, o clube argentino rebaixou o jogador para o time B.

Desta forma, Sarrafiore desembarca na equipe gaúcha sem ritmo de jogo. Por isso, vai permanecer no CT Parque Gigante nos próximos dias para treinar separadamente, enquanto os demais vão viajar para Atibaia nesta quarta-feira, após o treino, para dar sequência à intertemporada antes do retorno do Brasileirão.

Natural de Villa Ballester, Sarrafiore se formou na base do Huracán, mas somou experiências nos times infantis do Boca Juniors, do Manchester City e até do Barcelona.