Nico López renova visto de trabalho e valida contrato com Inter até 2020

Em alta no fim da primeira parte do Brasileiro, uruguaio soma 25 jogos e sete gols na temporada RICARDO DUARTE/INTER/JC

Folhapress

O atacante Nico López, do Internacional, teve o contrato ampliado pelo clube, segundo a edição desta quarta-feira (03) do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Trata-se da renovação do visto de trabalho para estrangeiros, que valida um acordo já firmado até 2020.

Nico, de 24 anos, assinou com o Inter em julho de 2016 um vínculo de quatro anos. Porém, a legislação vigente renova visto de trabalho para estrangeiros apenas de dois em dois anos. Ou seja, foi formulado um contrato até julho de 2018, e outro até julho de 2020. Nesta quarta, foi validada a segunda vinculação e publicada pela CBF.

Em alta no fim da primeira parte do Brasileiro, o uruguaio soma 25 jogos e sete gols na temporada. É um dos principais artilheiros do time desde que chegou. Na primeira temporada fez 14 jogos e um gol, na segunda foram 53 jogos e 17 gols. Mesmo sem ser titular absoluto do time em vez alguma.

A apresentação diante do Vasco, utilizado como segundo atacante, atrás de Leandro Damião, deixou uma boa impressão. Por ali, pode ser que Nico tenha melhor aproveitamento após a parada nos jogos oficiais.

O Colorado realiza jogo-treino diante do seu time B nesta quarta-feira (4) pela manhã. O regresso à rotina de partidas valendo é dia 19 contra o Atlético-PR.