O elenco do Brasil três jogos do hexa da Copa do Mundo

Em vantagem, a seleção se soltou mais e começou a criar oportunidades para ampliar. Sem marcar ainda na Copa, Gabriel Jesus mudou de posição na etapa final. Indo para a esquerda, deixando Neymar mais centralizado. Satisfeito com o time em campo, Tite só mexeu nos minutos finais. Aos 35, ele colocou Fernandinho no lugar de Paulinho. Em seguida, sacou Coutinho e colocou Roberto Firmino. E foi dos pés dele que saiu o segundo gol. Em contra-ataque, Neymar invadiu a área e bateu rasteiro. Ochoa conseguiu desviar, mas Firmino apareceu para completar para o fundo das redes, aos 42, decretando a classificação para a próxima fase.

Sob um calor de 33 graus, os mexicanos tiveram um melhor início de partida. Apoiados por uma torcida barulhenta, eles pressionavam os brasileiros e perderam a primeira chance logo no primeiro minuto. A primeira chegada mais perigosa do Brasil foi aos 24 minutos, quando Neymar fez jogada individual, entrou na área adversária e obrigou Ochoa a fazer uma bela defesa.

Por mais que o Brasil não tenha sofrido ameaças, a boa marcação armada pelo técnico mexicano Juan Carlos Osorio demorou a ser rompida. No entanto, Tite contou com uma ótima atuação de um jogador que não havia desabrochado no torneio. Willian foi um dos destaques do confronto, mesmo com a escolha de Neymar como o melhor em campo.

Faltam apenas três partidas para a conquista do hexacampeonato. Ontem, em seu primeiro confronto de mata-mata no Mundial da Rússia, o Brasil foi seguro e teve uma de suas melhores atuações do torneio, ao bater o México por 2 a 0, com um gol de Neymar e outro de Roberto Firmino. O adversário nas quartas de final, sexta-feira, às 15h, em Kazan, será a Bélgica, que passou pelo Japão. A notícia ruim da segunda-feira é a suspensão do volante Casemiro, que levou o segundo cartão amarelo.

Tite descarta favoritismo brasileiro e defende Neymar

O técnico Tite defendeu Neymar na entrevista após a partida, comemorou a evolução de sua equipe e aproveitou para descartar qualquer favoritismo. "Temos que consolidar nosso jogo e crescer. Não me apego ao favoritismo", afirmou.

O treinador fez questão de defender o camisa 10 das críticas veladas do técnico do México, Juan Carlos Osorio, após o pisão dado pelo lateral Layún no tornozelo do brasileiro. "Não vou responder ao Osorio, eu vi o lance. Todos que estão me assistindo tirem sua conclusão, o vídeo está aí", afirmou.

Depois de rebater as críticas, Tite elogiou a atuação do atacante do PSG, que está pendurado com um cartão amarelo desde a segunda partida do Mundial. "O Neymar está melhorando no aspecto disciplinar. Tem que ficar focado. Quando gastamos energia em outras situações que não seja jogar, perdemos o foco."