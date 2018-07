Lesão de Cavani preocupa para as quartas de final

A seleção uruguaia foi recebida com festa no hotel em Sochi após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Uma multidão saudou jogadores e comissão técnica pela vitória sobre Portugal. Apesar da festa, as imagens mostram uma cena preocupante para o torcedor: Cavani, autor dos dois gols da vitória, aparece mancando na chegada ao hotel.

O centroavante foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo por conta de um incômodo muscular. Ele deixou o campo amparado por Cristiano Ronaldo. Após a partida, confirmou ter sentido "uma fisgada" na panturrilha esquerda, mas se mostrou otimista para se recuperar a tempo para enfrentar a França, na sexta-feira.

"Vou fazer os exames, quero seguir com os companheiros. Estou muito contente pelo que aconteceu. Espero que não seja nada e que eu possa seguir", projetou o atacante do PSG. Ontem, a equipe uruguaia fez um trabalho regenerativo em Sochi, antes de retornar a Níjni Novgorod para dar sequência à preparação para as quartas de final do torneio.