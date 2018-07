Verstappen vence o GP da Áustria; Hamilton quebra e perde liderança para Vettel

Folhapress

A F-1 provou mais uma vez que vive uma temporada cheia de variáveis. Neste domingo (1º), Max Verstappen surpreendeu e venceu o GP da Áustria, a sua primeira corrida no ano, a quarta na carreira. Numa prova agitada no circuito de Spielberg, Sebastian Vettel subiu ao pódio na terceira posição, com Kimi Raikkonen em segundo. Lewis Hamilton, por sua vez, teve de abandonar, assim como Bottas e Ricciardo. Com isso, o inglês perdeu a liderança do campeonato, um ponto atrás de Vettel (146 a 145).

Verstappen largou na quarta posição e contou com o abandono de Bottas, que marcou a pole position, e também com a estratégia errada da Mercedes, que resultou na perda de posições de Hamilton -o piloto inglês chegou a liderar as primeiras voltas depois de largar em segundo.

Empurrado pela torcida holandesa presente em peso no circuito austríaco, Verstappen é o quarto piloto diferente a vencer uma prova em 2018 -além dele, Vettel (3), Hamilton (3) e Ricciardo (2) também receberam a bandeira quadriculada em primeiro. O holandês soma 93 pontos na temporada, atrás de Ricciardo, com 96, Raikkonen, 101, e os líderes Vettel e Hamilton.

A décima etapa da temporada vai acontecer já na semana que vem. O primeiro treino livre do GP da Inglaterra ocorre na sexta-feira, às 6h (horário de Brasília). Já a corrida terá início no domingo, dia 8, às 10h10.

A classificação do GP da Áustria

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 71 voltas a 1h21m56s024

2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - +1s504

3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - +3s181

4. Romain Grosjean (FRA/Haas) - a 1 volta

5. Kevin Magnussen (DIN/Haas) - a 1 volta

6. Esteban Ocon (FRA/Force India) - a 1 volta

7. Sergio Pérez (MEX/Force India) - a 1 volta

8. Fernando Alonso (ESP/McLaren) - a 1 volta

9. Charles Leclerc (MCO/Sauber) - a 1 volta

10. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - a 1 volta

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - a 1 volta

12. Carlos Sainz (ESP/Renault) - a 1 volta

13. Lance Stroll (CAN/Williams) - a 2 voltas

14. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) - a 2 voltas

Não completaram

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - a 65 voltas

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - a 62 voltas

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) - a 54 voltas

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - a 53 voltas

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - a 13 voltas

Nico Hulkenberg (ALE/Renault) - a 11 voltas