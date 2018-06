Oitavas de final da Copa da Rússia começam neste sábado; veja a tabela de jogos

Paulo Egídio

Inicia neste sábado (30) a etapa decisiva da Copa do Mundo da Rússia. Com a conclusão da fase de grupos, restaram 16 seleções, que entram em campo pelas oitavas de final até a terça-feira (3). Classificado em primeiro lugar na chave E, o Brasil enfrenta o México às 11 horas de segunda-feira (2), em Samara. Se passar, o adversário na próxima fase sai do confronto entre Bélgica e Japão.

Dos seis campeões do mundo ainda vivos no Mundial, quatro estão do lado considerado mais forte: Uruguai, França, Argentina e Brasil. Além deles, Portugal e Bélgica fazem parte da ala composta por equipes mais tradicionais no futebol. No outro lado do chaveamento, além das já campeãs Inglaterra e Espanha, a anfitriã Rússia e a consistente Croácia fazem parte do flanco composto quase que exclusivamente por seleções europeias. A única exceção é a Colômbia.

As fases eliminatórias da Copá do Mundo são disputadas em jogo único. Se não houver um vencedor nos 90 minutos, a partida vai à prorrogação, com 30 minutos de tempo extra. Persistindo o empate, a disputa será decidida nos pênaltis. As seleções que avançarem para as quartas de final jogam na próxima sexta-feira (6) e no sábado (7), novamente às 11h e às 15h.

Thiago Machado/Arte/JC

O confronto que abre a fase eliminatória da Copa da Rússia será entre duas seleções campeãs do mundo. França e Argentina duelam em Kazan, a partir das 11h. Os franceses passaram da primeira fase em primeiro lugar no Grupo C, mas sem apresentar o mesmo brilho das Eliminatórias. Já a Argentina avançou com dificuldade em sua chave e tem contra si o ambiente conturbado, em que a autoridade do técnico Jorge Sampaoli é colocada em xeque.

O vencedor da partida em Kazan enfrenta quem passar do outro jogo de sábado. Às 15h, o Uruguai encara Portugal em Sochi. Donos de uma das melhores campanhas da fase de grupos, os sul-americanos vêm embalados após baterem a anfitriã Rússia por 3 a 0. Já os lusos apostam no brilho de Cristiano Ronaldo para progredirem no Mundial.

No domingo (1º), começa a disputa no outro lado do chaveamento. Às 11h, a Espanha, ainda em busca de seu melhor futebol, tem a Rússia pela frente. Os anfitriões tentam seguir vivos, após terem poupado jogadores e apresentarem um futebol fraco contra o Uruguai, na última rodada do Grupo A.

Mais tarde, a Croácia, que venceu os três jogos de seu grupo na primeira fase (entre elas um 3 a 0 sobre a Argentina), tem pela frente a Dinamarca, de Christian Eriksen. A partida será realizada em Novgorod, às 15h.

Na segunda-feira (2), é a vez da Seleção Brasileira entrar em campo. Reforçada pelo retorno do lateral Danilo, a equipe de Tite enfrenta o México a partir das 11h, em Samara. Pelo lado mexicano, a expectativa é de quebrar um tabu que os persegue há seis Copas: a eliminação nas oitavas de final.

Se passar, o Brasil encara o vencedor do confronto das 15h, entre Bélgica e Japão, em Rostov. Favoritos, os belgas tiveram 100% de aproveitamento na primeira fase e contam com os gols de Lukaku e Hazard para avançar. Por sua vez, o Japão - classificado pelo menor número de cartões amarelos ante Senegal - entra como franco-atirador e busca passar às quartas de final pela primeira vez na história.

Último dia das oitavas, a terça-feira (3) começa com a partida mais equilibrada desta fase. A Suécia pega a Suíça às 11h, em São Petersburgo. Apostando na força física, os nórdicos ficaram em primeiro no grupo que eliminou a atual campeã do mundo Alemanha. Enquanto isso, os suíços tentam superar os desfalques do lateral Lichtsteiner e do zagueiro Schär para avançar.

No último duelo, às 15h, a Colômbia enfrenta a Inglaterra em Moscou. Únicos não europeus neste lado da chave, os “cafeteiros” não devem contar com o craque James Rodríguez, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Pelo lado inglês, os gols do artilheiro da Copa, Harry Kane, são a esperança para continuar no torneio.