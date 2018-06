Uruguai aposta na solidez para tentar deter o craque de Portugal

De um lado, o Uruguai, uma das campanhas mais consistentes da primeira fase da Copa, com três vitórias e nenhum gol sofrido no Grupo A. Do outro, Portugal, que teve dificuldades em todos os jogos e precisou segurar um empate com o modesto Irã para se classificar no Grupo B - mas que tem Cristiano Ronaldo, um dos principais craques do planeta. Levando isso em conta, a partida de sábado, às 15h, em Sochi, mostra potencial de ser uma das disputas mais parelhas das oitavas de final.

Desfalque na partida contra a Rússia, José Giménez treinou normalmente na quinta-feira e deve voltar à zaga da Celeste contra os portugueses. Entre os jogadores e o treinador Óscar Tabárez, o discurso está afinado: mais do que apenas deter Cristiano Ronaldo, é preciso estar preparado para todas as alternativas do adversário. "Ele é um astro mundial, mas você não se prepara para enfrentar um só jogador, mas o time inteiro", disse o zagueiro Sebastián Coates.

Do lado português, a preocupação é o volante William Carvalho, que sentiu problemas musculares e não treinou nesta quinta-feira. A previsão, porém, é que o jogador, considerado um dos pilares defensivos do time de Fernando Santos, esteja em condições para o desafio de sábado.

Campeão nas edições de 1930 e 1950, o Uruguai busca ir além da sua melhor campanha recente, em 2010, quando chegou às semifinais. O selecionado comandado por Cristiano Ronaldo, por sua vez, nunca foi além do terceiro lugar em 1966, mas traz consigo uma forte credencial recente: o título da Eurocopa de 2016, sua primeira conquista na maior competição de seleções do velho continente.