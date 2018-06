México precisa apenas de empate com a Suécia

No outro jogo do Grupo F, o México só depende de si mesmo para confirmar o bom desempenho e terminar na liderança. Para tal, basta um empate contra a Suécia, às 11h, em Iekaterimburgo. A tarefa, porém, não deve ser simples. Os escandinavos ainda têm chances de vaga, e se dizem mais fortes depois do revés contra a Alemanha, quando foram derrotados com um gol no último lance da partida.

Além do revés dentro de campo, os suecos precisaram lidar com as agressões contra Jimmy Durmaz, de origem turca e autor da falta que resultou no gol de Kroos. O elenco fez manifestações coletivas desde então, repudiando as ofensas racistas contra o meia.

"O grupo ficou irritado demais com tudo o que aconteceu. Não aceitaremos as agressões e ameaças de violência contra Jimmy. Mas é algo que acaba deixando o grupo mais forte, e foi ótimo termos nos pronunciado juntos", falou o capitão Andreas Granqvist.