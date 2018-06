Veja como funcionam serviços e comércio em Porto Alegre em dia de jogo Brasil x Sérvia

O Brasil volta a entrar em campo pela Copa do Mundo na tarde desta quarta-feira (27), a partir das 15h, em partida contra a Sérvia. A exemplo do que ocorreu na última sexta-feira (22), quando houve jogo pela manhã, instituições educacionais, serviços, lojas e supermercados podem operar em horários diferenciados em razão da partida.

Entre o comércio da Capital, cada lojista fica livre para fazer horários especiais, mas não existe obrigação legal para que os empresários liberem os colaboradores de suas funções nesses dias.

As agências bancárias estarão em funcionamento entre as 9h e as 13h. Já os supermercados devem operar normalmente, com cada rede podendo fazer seu próprio horário especial. A maior parte dos shoppings terá horário normal de funcionamento (das 10h até 22h), com a possibilidade dos estabelecimentos comerciais fecharem meia hora antes do jogo e abrirem meia hora depois.

As escolas da rede pública estadual não terão aula no turno da tarde. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a carga horária será recuperada posteriormente, conforme definição de cada escola. Já as escolas municipais de Porto Alegre devem ter aulas normais. Entre as escolas particulares, cada uma pode organizar os próprios horários.

A Ufrgs também informou que as aulas só devem ocorrer pela manhã, e o período de trabalho será encerrado às 13h. Os dirigentes da Administração Pública Federal devem garantir que os serviços considerados essenciais não sejam interrompidos. A UniRitter também não terá aulas no turno da tarde. A Unisinos deve ter transmissão das partidas nos campi. Em São Leopoldo, haverá telão com pipoca no Anfiteatro Padre Werner. Em Porto Alegre, TV com pipoca no Andar B. Na Pucrs, as aulas da tarde serão suspensas até as 18h, e as atividades do horário JK ocorrerão entre 18h e 19h30min.

A prefeitura de Porto Alegre e as pastas que compõem a administração municipal estarão abertos das 8h às 14h. Horários de órgãos de saúde não vão ter alteração no funcionamento. Os órgãos do Governo Estadual também estarão abertos entre as 8h e 14h, e as agências dos Correios vão funcionar até as 15h.

A Câmara Municipal de Porto Alegre, que tem sessão ordinária toda quarta-feira, vai realizar uma sessão extraordinária com início às 9h30min, com quatro horas de duração. O primeiro projeto da pauta é o que institui o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Município de Porto Alegre (Cadin/POA), parte do pacote de propostas do Executivo.