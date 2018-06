Brasil cogita mudanças para encarar a Sérvia

A vitória de 2 a 0 sobre a Costa Rica, na sexta-feira, pode ter trazido grande alívio ao torcedor brasileiro, mas a atuação deficiente, em especial no ataque, ampliou dúvidas que já existiam na comissão técnica da seleção. Visto como certeza de boas atuações antes do início da Copa, o quarteto ofensivo com Willian,

Phillippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus está em xeque. Embora a manutenção da escalação dos dois primeiros jogos não esteja descartada, são boas as chances de mudança para o jogo decisivo de quarta-feira, contra a Sérvia, em Moscou.

Principal alvo de críticas, o atacante Willian pode ter ganho uma sobrevida entre os 11 titulares, a partir da lesão muscular de Douglas Costa. O atleta da Juventus foi decisivo para melhorar a movimentação brasileira no segundo tempo contra os costarriquenhos, mas sofreu uma lesão e está vetado pelo departamento médico, sem previsão de retorno.

Precisando apenas de um empate para garantir uma das vagas no Grupo E, e diante de uma Sérvia desesperada pela vitória, o técnico Tite pode voltar a jogar com três marcadores no meio, somando Renato Augusto às presenças de Casemiro e Paulinho. Com isso, Coutinho deixaria a faixa central do gramado, ocupando o espaço deixado por Willian na direita de ataque. A mudança também permitiria que Paulinho, substituído nos dois primeiros jogos do Brasil, tivesse mais liberdade no apoio.

Além de Douglas Costa, Danilo é outro que está fora contra os sérvios, com problemas musculares. A tendência é de que Fagner permaneça na lateral-direita.

Por enquanto, tudo é especulação. Ontem, a imprensa só pôde acompanhar os vinte minutos iniciais de treino em Sochi, sem conseguir tirar nenhuma pista da formação do time. Houve apenas uma conversa de Tite com seus comandados, seguida por um trabalho regenerativo.