Com Brasil e Costa Rica, Globo tem maior audiência em partida de futebol em 12 anos

Folhapress

Com dois gols nos acréscimos, o Brasil conseguiu a sua primeira vitória na Copa da Rússia. O resultado positivo da seleção brasileira também se materializou no aumento de audiência da Globo, que é a única TV aberta a exibir Mundial.

Na partida desta sexta-feira (22), a prévia de audiência da emissora foi de 57 pontos no Ibope, com picos de 65, e 82% de share (participação de um programa no universo de aparelhos ligados) na Grande São Paulo. Já no Rio, a audiência foi de 55 pontos, com 85% de share. Cada ponto no Kantar Ibope equivale a 201.061 espectadores na Grande São Paulo, enquanto que no Rio de Janeiro é de 118.472 espectadores. Os dados consolidados da audiência serão divulgados pelo Ibope em até 48 horas.

Em 12 anos, essa é a maior audiência da emissora em uma transmissão de futebol, incluindo as partidas disputados nos tradicionais dias de jogos, como as quartas e aos domingos, na Grande São Paulo e Grande Rio.

Até então, segundo a Globo,amaior audiência havia sido registrada em 1° de julho de 2006, quando a seleção brasileira jogou contra a França pelas quartas de final da Copa do Mundo da Alemanha. Na ocasião, a emissora registrou 64 pontos de audiência e 92% de participação em São Paulo e 61 pontos de audiência e 91% de participação no Rio de Janeiro.

De acordo com a Globo, das 9h às 10h54 (horário em que a bola estava rolando) desta sexta, a emissora registrou 49 pontos de audiência acima da média da faixa se comparado com as quatro sextas anteriores -aumento de 613%. Já no Rio, o acréscimo foi de 46 pontos no mesmo período.

Com gols de Coutinho - eleito novamente o melhor em campo-, aos 46min do segundo tempo, e Neymar, aos 52min, o Brasil venceu a Costa Rica, por 2 a 0, em São Petersburgo. No mesmo horário da partida do Brasil contra a Costa Rica, o SBT registrou 1,9 pontos, seguido por Record (1,8) e Band(0,2).

Na primeira partida contra a Suíça, realizada no domingo (17),a Globo registrou 51 pontos, com 80% de participação,na Grande SP. No Rio, a emissora teve o mesmo índice de audiência, porém, com 82% de share.

Com o monopólio dos direitos de exibição,a emissora registrou um aumento de 39% em relação ao último campeonato.Durante os 14 primeiros jogos na Copa do Mundo no Brasil, exibidos à tarde e à noite pela Globo, a audiência média foi de 15,9 pontos na Grande SP (na época, cada ponto no Kantar Ibope equivalia a 193.281 espectadores).

Neste ano, com partidas indo ao ar de manhã e à tarde, a média das 14 primeiras disputas foi de 22,2 pontos.