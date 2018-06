Com auxílio do árbitro de vídeo, Austrália alcança empate com a Dinamarca e segue na Copa

Com o auxílio do árbitro de vídeo, a Austrália conseguiu empatar por 1 a 1 com a Dinamarca nesta quinta-feira (21) em Samara pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O resultado deixa a seleção europeia em situação tranquila na chave, com quatro pontos, e mantém viva a equipe da Oceania, que têm apenas um.

A Dinamarca, em especial o atacante Poulsen, viu o VAR complicar sua vida pela segunda vez no Mundial da Rússia. Depois de ter um pênalti assinalado contra o Peru com o auxílio das imagens da TV ao derrubar Cueva na área, desta vez o jogador colocou a mão na bola quando o jogo estava 1 a 0, gol de Eriksen.

O árbitro de campo deixou passar a infração, mas o de vídeo assinalou a penalidade. Jedinak cobrou e deixou tudo igual no marcador. Nos dois lances vistos pelo VAR, Poulsen recebeu cartão amarelo e por isso está suspenso do jogo contra a França, na próxima terça-feira, às 11h, em Moscou. A Austrália joga no mesmo dia e horário em Sochi, contra o Peru.

O gol australiano também colocou fim ao recorde do goleiro Kasper Schmeichel, alcançado no duelo anterior, na vitória por 1 a 0 sobre o Peru. No total, contando o duelo desta quinta-feira, ele ficou por 572 minutos sem sofrer gols pela seleção dinamarquesa e superou seu pai, Peter, que em 1995 passou 470 minutos sem ser vazado.

A Dinamarca, ao menos, aumentou sua invencibilidade para 17 partidas em jogos oficiais - são nove vitórias e oito empates. A última derrota foi para Montenegro, 1 a 0, em outubro de 2016.

A seleção dinamarquesa começou a partida pressionando a saída de bola do adversário e a estratégia funcionou. Logo aos sete minutos, Schöne roubou a bola e tocou para Jorgensen dentro da área. O centroavante dominou e tocou de lado para Eriksen, que veio de trás e encheu o pé para abrir o marcador.

A Austrália talvez seja nesta Copa do Mundo o time mais chato de se jogar contra. Nem mesmo atrás o placar, o time mudou sua postura. Seguiu com a marcação recuada, os 11 jogadores atrás da linha do meio de campo, não deixando a Dinamarca jogar. A seleção europeia seguia melhor na partida, mas com tremenda dificuldade em furar esse bloqueio. Os australianos se arriscavam muito pouco. E quando ia ao ataque faltava qualidade para finalizar a gol.

O empate australiano veio graças ao árbitro de vídeo. Após cobrança de escanteio, Leckie cabeceou e a bola tocou no braço de Poulsen. O árbitro no campo, O espanhol Antonio Mateu, mandou seguir. Mas logo depois parou a partida para consultar o VAR, reavaliou o lance e anotou pênalti. Jedinak bateu e fez seu segundo gol na Copa - ele havia marcado também de pênalti contra a França.

No segundo tempo, a Dinamarca seguiu impondo o jogo e buscando o gol. A Austrália assustava nos contra-ataques, especialmente com os velozes Leckie e Kruse, que caíam pelas laterais do campo. No entanto, faltava alguém para finalizar.

Aos poucos, os dinamarqueses pareceram sentir o cansaço na partida. O meia Eriksen sumiu em campo e os australianos aos poucos passaram a controlar o duelo. Schmeichel saiu errado do gol e quase permitiu o gol da seleção da Oceania. Na sequência, Mooy arriscou chute de fora da área com perigo. Schmeichel, no entanto, salvou os dinamarqueses nos minutos finais ao fazer duas importantes defesas em chutes de Arzani e de Leckie.