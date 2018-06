No outro jogo do Grupo E, Sérvia vence a Costa Rica

O grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2018 foi aberto na manhã de ontem com vitória da Sérvia. Em partida disputada na cidade de Samara, a seleção europeia controlou boa parte do duelo, mas dependeu de uma bela cobrança de falta de Kolarov para fazer 1 a 0 na Costa Rica e largar em vantagem na disputa por uma das duas vagas do Grupo E para as oitavas de final do torneio.

A Sérvia ditou o ritmo, controlou o meio-campo e criou oportunidades. No entanto, somente após o chute de Kolarov aos 11 minutos da etapa final, a equipe europeia adquiriu a tranquilidade necessária para minar de vez o jogo dos costa-riquenhos. O time da Concacaf, aliás, apenas justificou a desconfiança de torcedores e mídia local, incomodada pelos resultados em amistosos recentes

Uma das grandes surpresas da Copa de 2014 no Brasil, quando caiu apenas nas quartas de final, a Costa Rica enfrentou dificuldades para criar e aceitou passivamente a postura sérvia de diminuir o ritmo da partida. Mesmo com Bryan Ruiz e Joel Campbell em campo, o destaque ficou para Keylor Navas - o goleiro do Real Madrid evitou uma derrota ainda pior.

Derrotados na estreia, os costa-riquenhos encaram o Brasil na sexta-feira em busca de recuperação. A Sérvia, na mesma data, pega a Suíça.