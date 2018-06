Santos vende Rodrygo para o Real Madrid por R$ 172 milhões

Jogador é o atual artilheiro do clube no Brasileirão e está convocado para a seleção sub-20 IVAN STORTI/SANTOS FC/DIVULGAÇÃO/JC

O Santos concretizou nesta manhã a venda do atacante Rodrygo, de 17 anos, para o Real Madrid. A equipe espanhola pagará 45 milhões de euros (R$ 194 milhões) e o time alvinegro ficará com 40 milhões de euros (R$ 172 milhões).

O valor é o máximo que o time poderia ganhar, já que possui 80% dos direitos sobre o jogador e a multa rescisóri aera de 50 milhões de euros (R$ 215,4 milhões). O garoto e seu estafe receberão 5 milhões de euros (R$ 21,5 milhões) na transação.

Apesar de já negociado, Rodrygo só vai se apresentar ao Real Madrid em julho de 2019, seis meses depois de completar 18 anos -a Fifa não permite transferências de jogadores com idade abaixo. O contrato vai até junho de 2025.

No começo do mês, o presidente José Carlos Peres deixou claro que só aceitaria fechar negócio pelo valor citado acima. "Pagando a multa de 40 milhões de euros (R$ 172 milhões), não tem o que fazer. Queremos atualizá-la para 100 milhões de euros (R$ 431 milhões) nos meninos da base. Hoje, infelizmente, temos Rodrygo que tem patamar de 50 milhões de euros (R$ 215,4 milhões)", comentou, na ocasião.

Segundo o Santos, esta é a venda de um atleta com maior receita para um clube em toda a América Latina. Rodrygo chegou à Baixada em 2011, para atuar na equipe de futsal. Com grande destaque, foi promovido ao time de futebol. O garoto chegou ao elenco principal alvinegro no fim do ano passado e rapidamente se adaptou. São nove gols marcados em 29 jogos.

Dois meses depois de completar 17 anos, o atacante marcou um gol pela Libertadores, tornando-se o jogador mais jovem da história da competição a balançar a rede. O camisa 43 é o atual artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro com cinco gols e está convocado para a seleção brasileira sub-20.