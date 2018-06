Bahia marca no fim, vence o Corinthians e aumenta pressão sobre Osmar Loss

O Corinthians já decepcionava seu torcedor até os minutos finais do segundo tempo do confronto com o Bahia, nesta quarta-feira, enquanto persistia o empate por 0 a 0 em Salvador, com mais uma péssima atuação do time de Osmar Loss. O gol de Mena, aos 41, então, veio para intensificar a pressão sobre o novato treinador e definir o triunfo por 1 a 0, que fez o time baiano respirar no Campeonato Brasileiro.

Em sete partidas no comando do Corinthians, Loss segue com apenas uma vitória. São quatro derrotas e apenas três gols marcados nesta sequência. Diante do Bahia, o time voltou a mostrar muita dificuldade para criar. Ao contrário dos donos da casa, que chegaram diversas vezes perto do gol e só não garantiram a vitória antes por causa da noite inspirada de Walter e da falta de pontaria de seus atacantes.

A derrota deve tornar o mês de paralisação para a Copa do Mundo movimentado no Corinthians. Afinal, Loss ainda não convenceu e a diretoria terá que lidar com a pressão. No Brasileirão, são 16 pontos apenas, na décima colocação. Já o Bahia conseguiu respirar e subiu para 12 pontos, mas ainda na zona de rebaixamento.

O JOGO - O começo da partida foi bastante aberto. Pedrinho teve bom momento no início e acertou a zaga. O Bahia respondeu com duas oportunidades na sequência. Aos nove, Nino Paraíba cruzou na cabeça de Kayke, que desviou por cima. Dois minutos depois, o mesmo Kayke cobrou falta, a bola desviou na barreira e Walter desviou para escanteio.

Foi o suficiente para estabelecer o Bahia como dono do jogo, enquanto o Corinthians esperava uma oportunidade no contra-ataque. A chance veio aos 14, mas Sidcley falhou na área. O Bahia, então, voltou ao campo ofensivo, sufocou o time paulista e passou a acumular chances desperdiçadas.

Aos 19, aos trancos e barrancos, Nino Paraíba aproveitou erro de Henrique e colocou na área. Zé Rafael dividiu e a bola passou por Walter, mas Pedro Henrique salvou em cima da linha. Quatro minutos depois, Régis tentou de falta, mas o goleiro corintiano espalmou.

O Corinthians suportou o pior momento de pressão do adversário, diminuiu o ritmo do Bahia, mas seguia sofrendo com a marcação pelas laterais, principalmente com Sidcley na esquerda. Aos 42, Zé Rafael aproveitou espaço pelo setor e bateu cruzado, com perigo.

Destaque negativo do Corinthians no primeiro tempo, Sidcley deixou o campo para a entrada de Juninho Capixaba. Do lado baiano, também entrou o lateral-esquerdo Mena, mas na vaga do meia Élber.

A alteração dos donos da casa deu bem mais certo e Mena, como elemento surpresa no ataque, teve duas oportunidades. Aos cinco, Régis roubou de Capixaba e cruzou para o chileno, que chegou sozinho na área e bateu para fora. Aos 13, Nino Paraíba cruzou, a defesa corintiana não afastou e Mena finalizou de cabeça, na trave.

Novamente, o Corinthians precisou superar o ímpeto baiano para equilibrar as ações. Aos 28, quase surpreendeu em escanteio de Maycon, que Henrique cabeceou por cima, sozinho. No lance, o goleiro Douglas caiu de mau jeito sobre o braço e precisou deixar o campo, chorando muito.

Nos últimos minutos, o jogo voltou a ficar aberto. O Bahia teve grande oportunidade aos 40, quando Zé Rafael passou pelos marcadores e exigiu nova defesa de Walter. A resposta do Corinthians aconteceu dois minutos depois, com Maycon, que exigiu reflexo de Anderson.

Quando o empate parecia selado, novamente o espaço na defesa Corinthians apareceu, e desta vez o Bahia não desperdiçou. Régis arrancou pela direita, cortou para o meio e viu Mena avançando sozinho nas costas de Mantuan. O chileno encheu o pé, no ângulo direito de Walter, que desta vez não alcançou.