Porto Alegre terá transmissão de jogos do Brasil em telão durante a Copa

Paulo Egídio

A prefeitura de Porto Alegre autorizou a realização de um evento com exibição dos jogos do Brasil durante a primeira fase da Copa do Mundo. Organizada pela Brahma, a iniciativa transmitirá as partidas em um painel de LED de 13,20 metros de largura por 7,90 metros de largura, em uma proposta semelhante às Fan Fests realizadas na capital gaúcha durante o Mundial de 2014.

Sem vínculo com o poder público, o Brahma Street Viewing terá a primeira edição no domingo (17) - dia de estreia do Brasil na Copa, contra a Suíça, às 15h - na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo à Orla do Guaíba. Nos outros dois jogos da primeira fase, nos dias 22 (contra a Costa Rica, às 9h) e 27 (contra a Sérvia, às 15h), o telão será instalado no Largo Parobé, ao lado do Mercado Público, em direção à Praça XV de Novembro.

Conforme o diretor do Escritório de Eventos, Antonio Gornatti, além do telão, haverá beer truck com comercialização de cervejas e serão montadas estruturas publicitárias da marca. “A organização espera receber duas mil pessoas (em cada partida), o que eu considero até um número subestimado”, projeta Gornatti. As edições posteriores à primeira fase dependem da classificação do Brasil e dos cruzamentos das etapas seguintes do Mundial.

Para realizar o evento, a marca de cerveja pagará uma taxa para a utilização do espaço público e outra para efetuar a venda de bebidas, além de se comprometer com a limpeza do espaço. Segundo Gornatti, a proposta foi a única com previsão de utilização de locais públicos durante a Copa solicitada em prazos hábeis para a prefeitura.

Nesta segunda-feira (11), um produtor cultural chegou a pedir autorização para um evento semelhante, que envolveria a instalação de um telão em uma praça da Zona Norte da Capital nos jogos do Brasil. A iniciativa, no entanto, foi vetada pelo Escritório de Eventos, que exige a requisição com vinte dias de antecedência para eventos desse porte. “Foi uma solicitação intempestiva, porque envolve uma série de procedimentos como obtenção de laudo dos bombeiros, e fica inviável fazer em poucos dias”, explica Gornatti.

Além da Brahma, outra marca da Ambev, a Budweiser, também realizará evento durante a Copa do Mundo em Porto Alegre. O Bud Basement acontece de 14 de junho a 15 de julho em um armazém do Cais Mauá e envolve, além da exibição de jogos, atividades de gastronomia, moda e festivais de música.