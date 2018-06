Maior tenista brasileira, Maria Esther Bueno morre aos 78 anos

Na sexta-feira, o Brasil ficou sem um dos principais nomes desportivos de sua história. Maria Esther Bueno, maior tenista brasileira de todos os tempos, morreu em São Paulo, aos 78 anos. Ela estava internada desde maio, enfrentando um câncer na boca.

Em sua carreira, Maria Esther conquistou 19 títulos de Grand Slam, entre simples, duplas e duplas mistas. Aos 19 anos, em 1959, ela venceu o torneio de simples na grama de Wimbledon - um feito extraordinário, na medida em que existiam apenas pisos de saibro no Brasil, e a atleta não tinha oportunidade de treinar em uma quadra adequada.

Em uma época anterior aos rankings atuais, ela foi considerada a melhor do mundo em quatro oportunidades, nos anos de 1959, 1960, 1964 e 1966. Foi a primeira a conquistar, em 1960, os quatro principais torneios do mundo no mesmo ano, em disputas de duplas. Seus feitos a conduziram, em 1978, ao Hall da Fama do tênis - a única outra sul-americana a receber a honraria foi a argentina Gabriela Sabatini. Mesmo com muitas glórias no currículo, era conhecida pela personalidade reservada. Nos últimos anos, vinha atuando como comentarista para emissoras de televisão.

Ex-número 1 do mundo, Gustavo Kuerten lamentou a morte nas redes sociais. "Gratidão, respeito e orgulho eterno à maior estrela do tênis brasileiro", disse o catarinense. Segundo ele, Maria Esther "continuará sempre nos iluminando com suas conquistas inesquecíveis e seu espírito corajoso e inspirador".