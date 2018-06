Últimos amistosos marcam semana de início do Mundial

O mundo do futebol está em expectativa. Depois de anos de preparativos e disputas pelas 32 vagas, a Copa do Mundo da Rússia terá início na próxima quinta-feira, com a anfitriã encarando a Arábia Saudita. Nos últimos dias antes do Mundial, as principais seleções do planeta aproveitaram para disputar amistosos ou, em alguns casos, dar início aos treinos finais em solo russo.

Duas seleções que enfrentarão o Brasil no Grupo E da Copa encerraram seu período de testes nesse fim de semana. Na sexta-feira, a Suíça fez 2 a 0 no Japão, colocando em questão a imagem de time retrancado que a acompanha de competições anteriores. E a Sérvia, no sábado, não tomou conhecimento da Bolívia, aplicando um enfático 5 a 1. O outro adversário brasileiro é a Costa Rica, que faz seu último jogo pré-Mundial hoje, em Bruxelas, contra a Bélgica.

Alguns dos principais candidatos ao título também foram a campo nos últimos dias. Na sexta-feira, a Alemanha fez 2 a 1 na Arábia Saudita, enquanto a Espanha sofreu, no sábado, para vencer a Tunísia por 1 a 0. A França também atuou, empatando no sábado com os Estados Unidos em 1 a 1.

Os últimos amistosos pré-Copa serão disputados no começo desta semana. Hoje, além de Bélgica x Costa Rica, tem Senegal x Coreia do Sul. O ciclo de jogos antes da principal competição do futebol mundial encerra-se amanhã, com Japão x Paraguai e Polônia x Lituânia.