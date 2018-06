Alemanha encerra jejum e bate a Arábia Saudita em último amistoso pré-Copa

A seleção alemã levou um susto, mas venceu seu último amistoso antes da Copa do Mundo da Rússia. Atual campeã do torneio, a equipe recebeu a Arábia Saudita nesta sexta-feira, em Leverkusen, e venceu por 2 a 1, com gols de Timo Werner e Omar Hawsawi, contra. Al Jassim descontou e os visitantes tiveram grande chance nos acréscimos, mas desperdiçaram.

O resultado encerrou um jejum que incomodava a Alemanha às vésperas da Copa do Mundo. Afinal, o país já acumulava cinco partidas consecutivas sem vencer. Após o triunfo contra o Azerbaijão, ainda pelas Eliminatórias Europeias, em outubro do ano passado, foram três empates (contra Inglaterra, França e Espanha) e duas derrotas (para Brasil e Áustria).

Até para acabar com esta sequência, a Alemanha se lançou ao ataque nos primeiros minutos desta sexta-feira e não demorou para abrir o placar. Logo aos sete, Kimmich deu lançamento do meio de campo, Marco Reus apareceu sozinho na área e só ajeitou para Timo Werner finalizar para a rede.

Aos 36, Müller aproveitou sobra e encheu o pé, mas Werner atuou de zagueiro e bloqueou. A sobra ficou com Reus, que cruzou para Khedira finalizar. O goleiro espalmou e a bola ainda tocou na trave. A resposta árabe foi imediata e Al Muwallad quase empatou no minuto seguinte.

Mas a Alemanha era amplamente superior e chegaria ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Aos 42, Werner recebeu na área pela esquerda e cruzou. Müller tentou a finalização de letra, mas foi Hawsawi que tocou para a rede.

No segundo tempo, os alemães tiraram o pé e diminuíram o ritmo, mas seguiram criando as principais oportunidades. Apareceu, então, a estrela do goleiro Al Maiouf. Ele fez grandes defesas em duas finalizações de Müller e uma de Gündogan. Depois, ainda impediu que Draxler marcasse o terceiro.

Nos minutos finais, a Arábia foi para cima e conseguiu cavar um pênalti com Al Jassim, após jogada com Khedira. Aos 38, Al Sahlawi bateu, Ter Stegen defendeu, mas justamente Al Jassim apareceu no rebote para finalizar para a rede. Nos acréscimos, os visitantes ainda tiveram chance clara para empatar, mas Al Jassim, de frente para Ter Stegen, preferiu tocar para Al Sahlawi, que não conseguiu a finalização.

Os alemães agora se preparam para a estreia na Copa do Mundo, diante do México, dia 17, em Moscou. As seleções estão no Grupo F, ao lado de Coreia do Sul e Suécia. Já a Arábia integra a chave A, ao lado de Uruguai, Egito e Rússia, contra quem abre o Mundial na quinta que vem, também em Moscou.