Alma do Pampa, novo espumante da vinícola

Flavia Mu

A Campanha Gaúcha tem se destacado como uma região ímpar na elaboração de vinhos de alta qualidade. A Dunamis, vinícola gaúcha que aposta em vinhos descomplicados e para todos os momentos, apostou em um produto diferente. O espumante Alma do Pampa, produzido com 100% de uvas chardonnay traz as características emblemáticas dos vinhos da Campanha, fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. "É mais aromático, intenso e com personalidade", afirma Vinícius Cercato, enólogo da vinícola, que destaca os aromas de uvas bem maduras, a acidez equilibrada e o corpo intenso.

Os vinhedos da Dunamis estão localizados nas cidades de Cotiporã, na Serra Gaúcha, e em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha. A vinícola também permanece em constante busca por novos terroirs para expandir sua produção de vinhos finos e espumantes de tipicidade. O primeiro lote do espumante Alma do Pampa ainda é um teste para que a vinícola perceba a aceitação do mercado para o produto, uma vez que o espumante feito na Campanha é bem mais intenso que os espumantes da Serra Gaúcha. Por isso, foram produzidas apenas 150 garrafas. "A tendência é aumentar conforme a demanda", adianta Cercato.

A Dunamis observa com entusiasmo o crescimento da produção vitivinícola na Campanha Gaúcha. "A venda de produtos vem aumentando a cada ano e o grande diferencial é que os resultados têm sido cada vez mais concretos e surpreendentes", revela. A Dunamis deu início ao plantio de uvas em 2002. As primeiras ações comerciais começaram apenas em 2010 e, atualmente, a marca comercializa cerca de 50 mil garrafas ao ano.

Todo processo produtivo demonstra a preocupação da Dunamis com o meio ambiente, o que motiva as decisões da vinícola, buscando reduzir o impacto ambiental em ações como a preservação da biodiversidade respeitando a fauna e a flora locais, a redução do uso de defensivos agrícolas utilizados de forma racional com auxílio do sistema 'thermal pest control', o uso de menos água (uma consequência direta da redução de agroquímicos) e a redução do peso das garrafas dos vinhos que, mais leves, utilizam menos matéria-prima na produção e apresentem redução significativa da emissão de gases na atmosfera.