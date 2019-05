Isabel: a história do vinho gaúcho

Flavia Mu

A uva Isabel é a espécie mais cultivada no Rio Grande do Sul. Chegou entre 1839 e 1842, originária da América do Norte, conhecida como uva americana e sempre muito utilizada na produção de sucos de uva e vinhos de mesa. "Esta uva vem sendo produzida faz mais de 100 anos. Com o desgaste do tempo, a variedade tem sido sucumbida por problemas fisiológicos. Nosso trabalho tem sido trazer ao produtor informação e tecnologia para que siga produzindo esta que se tornou a uva mais tradicional da nossa região", comenta João Carlos Taffarel, analista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Uva e Vinho.

Quando introduzida no Brasil, a uva Isabel chegava como alternativa para os imigrantes que tentavam produzir espécies europeias com dificuldades pela diferença de clima. A Isabel ganhou espaço nos vinhedos e no mercado. "Pela sua resistência, vigor e capacidade produtiva, a uva Isabel, chegou e começou a ser cultivada pelas mãos dos alemães e, posteriormente, dos italianos, que mantiveram o hábito, ajudou o imigrante, então agricultor, a se tornar um viticultor de fato", destaca o enólogo Firmino Splendor, fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE) e autor do recém-lançado livro A epopeia da uva Isabel no Rio Grande do Sul. O Brasil, maior país da América Latina e considerado o quinto maior produtor vitivinícola do Hemisfério Sul. Uma compilação de dados mostra que em 1913, 96% da produção de uvas no Rio Grande do Sul era da variedade Isabel. Hoje, este percentual é de 32%.

De acordo com João Carlos Taffarel, existe a tradição da uva Isabel e a pesquisa deve ajudar a resgatá-la. "Estamos começando um trabalho de seleção de clones desta uva que se adaptem bem às nossas condições. Assim, após os ensaios, poderemos entregar informações e tecnologia que ajudem o produtor no manejo do seu vinhedo", antecipa. Já existe um clone da uva chamado Isabel Precoce. A cultivar de uva tinta é indicada para consumo in natura, elaboração de vinho de mesa e também suco. "Percebemos, entre outros atributos, uma boa maturação", comenta. A Isabel Precoce faz parte de uma linha do programa de melhoramento para a produção de suco da Embrapa com destaque para outras duas cultivares de ciclo precoce (Concord Clone 30 e BRS Violeta), intermediário (BRS Cora, BRS Margot e BRS Rúbea) e tardio (BRS Magna), garantindo a ampliação do período de colheita e a otimização da mão de obra e de infraestrutura para o seu processamento.

Taffarel nota que o paladar do brasileiro aceita bem bebidas doces, aromáticas e baratas e, por esse motivo, uvas de mesa têm relevância no mercado para produção de vinhos com este perfil. "Precisamos olhar com carinho para esta uva que não é exatamente nossa, mas que tem um papel fundamental na nossa história. Para se ter uma ideia: a moscato é a uva branca mais plantada no Rio Grande do Sul. E, bem como as americanas, não tinha valor comercial. A partir de um outro olhar, da busca e da conquista da indicação de procedência, esta cultivar ganhou outra importância. O mercado do moscatel está crescendo e os produtores de Farroupilha se tornaram referência", reconhece.