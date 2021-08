Marco de Oliveira é eleito CEO do Atacadão, informa Carrefour

O grupo Carrefour Brasil informou nesta sexta-feira (6) que Marco Aparecido de Oliveira foi eleito a diretor-presidente (CEO) do Atacadão, no lugar de Roberto Müssnich, que deixa o cargo a partir desta data, permanecendo no grupo até o final deste ano. O executivo continuará apoiando em reflexões estratégicas até junho de 2024.

"Agradeço muito ao Roberto pelo comprometimento e enorme trabalho realizado no Atacadão ao longo de tantos anos de muita dedicação à frente da unidade de negócios e que foram muito importantes para a consolidação do modelo de sucesso do atacarejo no Brasil. Desejo ao Marco ainda mais sucesso à frente do Atacadão", destaca o presidente do Grupo Carrefour Brasil, Noël Prioux.

Segundo o fato relevante, nos últimos três anos, a rede varejista apresentou um crescimento importante, com 78 novas lojas, além de 8 novos atacados de entrega, acelerando significativamente o ritmo de expansão da empresa.