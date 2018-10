Novas tecnologias aproximam os consumidores dos alimentos

Patrícia Comunello, de Paris

A realidade virtual (VR), que permite imergir em ambientes gerando experiência diferenciada das pessoas, virou aliada de segmentos da indústria de alimentos e chamou a atenção no Salão Internacional de Alimentação (Sial) 2018, considerada a feira mais inovadora do setor no circuito mundial. O segmento de frangos e suínos do Brasil, líder global em exportação para mais de 150 países, resolveu usar a VR e a realidade aumentada (VA) para melhorar a percepção sobre temas como segurança e boas práticas a potenciais clientes. O foco ainda é de aproximar quem vai comprar o produto e depois terá de levar ao mercado consumidor.

No estande da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), montado em parceria com a ApexBrasil, um visitante do Oriente Médio, África, Ásia ou Europa pode conhecer uma granja no Rio Grande do Sul sem sair do Sial, que ocorre no parque de exposições Paris Nord Villepinte até hoje. Com um óculos de VR, o usuário mergulha na lida com as aves, verifica como é a rotina do agricultor ao alimentar os animais e conhece o ambiente e equipamentos que são exigidos pela legislação. A ABPA também acoplou a tecnologia, desta vez de realidade aumentada, no livro "Da nossa mesa para sua mesa", lançado no Sial e que permite assistir a depoimentos de trabalhadores em frigoríficos e clientes.

Com a solução, além de movimentar o espaço dividido entre players do setor, que ficou sempre lotado, a ABPA mostrou afinidade com a organização do salão. No documento Decodificando o futuro da alimentação, o Sial, com apoio de estudos liderados por Céline Laisney, da Alimavenir, apontou o uso de tecnologias de inteligência artificial, robôs, blockchain e recursos de VR e VA como fundamentais para dar respostas sobre como suprir a carência alimentar de 9,8 bilhões de pessoas em 2050 no mundo.

O desafio, segundo Céline, é indicar os caminhos, verificar a reação das pessoas e as condições de implementação das tecnologias até 2030. "Um exemplo é o uso de Qcode ou do VR para que o consumidor veja como é a produção. Isso vai abrir a caixa de Pandora para termos uma visão mais transparente", pontua. Uma das razões para adotar estas ferramentas são escândalos sobre origem de produtos que têm sido registrados, incluindo países desenvolvidos como a França.

A experiência gerada pelo projeto da ABPA também segue a recomendação. O diretor-executivo da associação, Ricardo Santin, acredita que a iniciativa ajuda a reforçar o conhecimento sobre os cuidados em todas as etapas da cadeia do setor. O Brasil teve, em 2017, a Operação Carne Fraca, que mostrou falhas no processo industrial nas maiores companhias de abates e processamento de aves e suínos, como BRF e JBS. "Já viramos esta página (carne fraca), mas a ação com a tecnologia mostra como o importador pode confiançar e como zela pelo bem-estar animal", cita Santin. O diretor-executivo avalia que o uso desses recursos vai ajudar a conquistar mais mercado.