Mesmo antes de buscar a parceria do Senai para desenvolver as suas telhas fotovoltaicas, a empresa Forte já conhecia o trabalho da instituição. Ivo, proprietário da empresa, é egresso do Senai. Quando adolescente, em 1973, ele se formou no curso de torneiro mecânico, em Canoas. Hoje, aquele programa que formou Ivo se chama Jovem Aprendiz e recebe 20 mil alunos por ano subsidiados pela indústria.

A formação destes jovens para serem preparados para a indústria era o primeiro objetivo do Senai na sua criação, na década de 1940, com os primeiros cursos nas instalações do Colégio Parobé, em Porto Alegre.

"Passaram-se oito décadas da criação do Senai, e o Brasil hoje tem uma indústria de classe mundial. Nossos produtos do Rio Grande do Sul são exportados para todo o mundo. Boa parte do sucesso se deve à formação profissional e ao desenvolvimento de tecnologia e inovação que o Senai oferece a essas indústrias", assinala o presidente da Fiergs e do Conselho Regional do Senai-RS, Gilberto Porcello Petry.

Na década de 1970, aconteceu a primeira grande revolução da instituição, impulsionada pela mudança no perfil industrial do Brasil, com o início dos cursos técnicos, que acabariam virando uma marca do Senai. Já em 2006, foram criados os cursos superiores, com a Faculdade Senai.

"Nesses 80 anos de Senai, cumpre reafirmar a importância que a indústria tem no crescimento dos demais setores da economia. A produtividade agrícola tão destacada hoje, no Brasil, e até no mundo, se deve às máquinas e aprimoramentos de sementes em genética, produzidas pelo setor industrial. O comércio eletrônico existe, porque utiliza os equipamentos e chips que saem das nossas fábricas. Até as vacinas da Covid, para citar algo bem atual, se devem ao segmento industrial, que é o setor farmacêutico", comenta Petry.

Ao longo das últimas décadas, o Senai foi atuou muito além da formação educacional e respondeu à demanda. Ainda nos anos 1970, a instituição começou a desenvolver serviços de metrologia, com a qualificação de seus laboratórios. Não à toa, a partir da década 1990, as instalações do Senai se tornaram a maior rede acreditada pelo Inmetro para testes de qualidade aos mais variados setores.

Na década seguinte, iniciaram as consultorias em inovação e desenvolvimento de projetos e, em 2011, foram criados os institutos tecnológicos, parceiros de empresas como a de Ivo Disegna.