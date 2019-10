Educação financeira e consciência previdenciária são fundamentais para planejar o futuro

A importância de se debater a educação financeira e previdenciária com as novas gerações de brasileiros também é defendida pela diretora administrativa do OAB Prev, Cláudia Regina Bueno. "O desafio é atendermos as necessidades futuras que hoje são desconhecidas, neste ambiente de constante inovação. Acreditamos, no entanto, que os profissionais do futuro serão os responsáveis pela formação da renda necessária a sua subsistência no pós aposentadoria. Não terão à sua disposição a mesma cobertura previdenciária outrora vinculada a simples existência de um vínculo de emprego", avalia.

Segundo ela, as entidades fechadas de previdência complementar vêm se tornando uma excelente opção e ganhando uma maior visibilidade a cada dia, especialmente em face da abertura de planos instituídos por entidades de caráter classista, profissional ou setorial. "Estes planos se tornam ótimas opções dentro deste mercado uma vez que, por serem geridos por entidades sem fins lucrativos, ofertam um custo baixíssimo de taxas destinadas a sua gestão", ressalta.

Na avaliação da diretora da OABPrev, a previdência privada sempre foi uma boa alternativa de complementação de renda e a reforma da Previdência, que trouxe diversos limitadores ao valor dos benefícios previstos, apenas evidenciou suas vantagens. Ela completa ainda que os planos de previdência privada se tornam recursos adicionais ao planejamento financeiro para o período de inatividade e para a família, na hipótese de contratação de pensão por morte. "Mais do que uma oportunidade para a previdência privada, vislumbramos uma janela de oportunidade para os possíveis beneficiários, pois os debates trazidos à tona com a reforma da Previdência Social têm um efeito colateral benéfico para a sociedade como um todo: nos obrigada a pensar no futuro, não apenas enquanto projetos de vida, mas também no que se refere a nossa cobertura previdenciária", destaca.

Claudia reforça a opinião de que a previdência complementar foi beneficiada com a reforma. "E em que pese tenhamos um limitador imposto pelo baixo índice de crescimento do PIB, que reflete diretamente na capacidade de poupança dos cidadãos, o crescimento do sistema tem se mostrado consistente e até ampliado em face desta nova consciência previdenciária", aponta.

A OABPrev é uma entidade fechada de previdência complementar instituída pela seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Sua natureza institucional está ligada à gestão da poupança previdenciária, constituída e acumulada pelos participantes para dar suporte aos riscos de sobrevivência, invalidez e morte. O plano oferecido visa, na fase de concessão do benefício, por meio de renda mensal por prazo certo ou indeterminado, garantir a manutenção do padrão de vida do segurado e de seus beneficiários.