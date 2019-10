Mudança tem sido gradual em busca de inovação

A indústria do seguro está passando por um processo de evolução e vem sendo incrementada, principalmente, pelo aumento da experiência digital e mobile para melhorar tanto o gerenciamento de risco quanto a interação com o segurado. Na avaliação do presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), Marcio Coriolano, a migração para a economia digital se materializa de forma gradual, contínua e estruturada nos seguros. "Dentro de algumas semanas, por exemplo, vamos promover, pelo 13º ano, o Insurance Service Meeting e, pelo quarto ano, o Encontro de Inteligência de Mercado, eventos que demonstram como tecnologia e inovação são relevantes para o setor", esclarece.

Segundo a superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Solange Vieira, a utilização da tecnologia no mercado deve ser vista como uma aliada. "No futuro, não existirá mais setor de vendas se o produto não estiver no celular, e precisamos estar preparados para esse novo processo produtivo que se coloca", afirmou ela, durante o 21º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, realizado em outubro, na Bahia. Para acelerar esse processo, Solange cita a incorporação da apólice eletrônica e dos seguros temporários e intermitentes no mercado.

Para o diretor-geral da Refere Tecnologia, Vinicius Pagnussatt, ainda hoje, os canais tradicionais, como os corretores, instituições financeiras, concessionárias, imobiliárias e redes de varejo concentram a distribuição de seguros. No entanto, as insurtechs - startups criadas para fomentar a transformação na performance das corretoras de seguro, com o intuito de digitalizar e otimizar as operações - estão atuando como verdadeiras corretoras virtuais, focadas em canais digitais e em novos formatos de produtos, como o seguro pay-per-use (pague por uso, em tradução livre).

Nesse cenário, os consumidores esperam interações cada vez mais rápidas, seja pessoalmente, por telefone, internet, e-mail ou chat. Contudo, pelas caraterísticas específicas do seguro, esses contatos, além de atenderem às necessidades do consumidor, devem ser consistentes. "Os clientes estão habituados a contar com alguém próximo, geralmente o corretor, ou alguém relacionado ao seguro, à concessionária ou à instituição financeira, para prestar assistência na eventualidade de um sinistro. Por outro lado, as seguradoras vêm investindo massivamente em seus canais digitais de atendimento, buscando se relacionar mais diretamente com os segurados", diz.

A plataforma para a contratação e gestão de seguros é utilizada em mais de 5 mil pontos de atendimento, por 22 mil pessoas. "Ela agiliza o atendimento, possibilitando cotações simultâneas e contratação dos produtos das seguradoras parceiras dos nossos clientes", explica o diretor.

Ferramentas facilitam o trabalho e otimizam tempo operacional

Borghetti acompanha a evolução digital do mercado e foca na ampliação da gama de produtos

