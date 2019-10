Insurtechs e comportamento influenciam novos produtos

A ascensão da tecnologia financeira, a mudança do comportamento do consumidor e as novidades digitais trazem impactos significativos ao setor de seguros. Com tantas opções, os clientes vêm mudando a forma de se relacionarem com as empresas e as corretoras, percebendo essas mudanças, e também estão buscando inclusão no mercado da inovação. Muitas dessas tendências são trazidas pelas startups de seguros, as insurtechs, que, de forma rápida, podem apresentar modelos de negócios, canal ou produto disruptivos.

Na economia com base em tecnologias digitais e convergência de diferentes setores, inovar representa, cada vez mais, uma ação que envolve não apenas diversas pessoas, mas diferentes grupos e instituições que formam os chamados ecossistemas de inovação. "É um conjunto de entidades que colaboram entre si para inovar na produção de bens ou de serviços", explica o líder da prática digital da consultoria Deloitte, Jefferson Denti, ressaltando que esses ecossistemas podem ser formados por grandes e pequenas empresas, universidades, startups ou ainda órgãos públicos e centros de pesquisa.

Seguro auto, residencial, de vida e previdência privada são modelos consagrados no mercado securitário, considerados fundamentais para a proteção do patrimônio e da saúde. No entanto, surgem no mercado novidades que vêm ao encontro das necessidades pontuais das pessoas. Entre elas, o seguro de proteção para celulares e cartões de crédito, contra invasões cibernéticas, seguro pet ou até mesmo o seguro agrícola, com destaque especialmente entre os gaúchos.

De acordo com o diretor Territorial da Mapfre no Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, a procura da população gaúcha por soluções do segmento de produtos voltados ao agronegócio tem aumentado nos últimos anos. Neste ramo, o incremento em vendas de 2018 para 2019 foi de 27,44%, sendo que as principais plantações atendidas pela companhia no Estado são as de uva, soja e trigo. "O seguro rural comercializado pela companhia é o mais completo do mercado, pois atende a mais de 60 tipos de culturas, além de benfeitorias e maquinários", explica.

Nesse sentido, a empresa vem desenvolvendo produtos e ampliando suas coberturas, cada vez mais focadas para o agronegócio, como por exemplo, o seguro pecuário, que garante o rebanho do produtor rural, passando pelo seguro contra a quebra de safra ou perda da mesma em função das intempéries climáticas.

Levantamento da companhia aponta também que o Estado desponta como maior consumidor de seguros massificados em todo o País. "O Rio Grande do Sul é responsável por 20,2% da performance da companhia neste segmento, que compreende produtos residenciais, para empresas, imobiliários, condomínios, entre outros. De 2018 para cá, as vendas de massificados cresceram em 13,5%, alcançado um total de R$ 47,2 milhões em prêmios emitidos", exemplifica o diretor.

Seguros prestamista, cibernético e voltados ao mercado pet despontam entre as novidades

Modalidade cobre despesas com funeral, cremação e reembolsa os donos em caso de acidente

