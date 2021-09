OABPrev-RS celebra 15 anos com resultados positivos

O OABPrev-RS completa, em 2021, 15 anos de fundação, com um histórico de desempenho positivo. O OABPrev-RS foi instituído pela OAB-RS e também pela Caixa de Assistência dos Advogados.

"Somos uma entidade bastante jovem e desde o início, em 2006, fortalecemos os laços, porque respeitamos e acreditamos muito no futuro de nosso segmento, que é formado pelo universo de advogados, com registro na OAB-RS e extensivo aos seus familiares. Então, nestes últimos 15 anos, o OABPrev-RS apresentou um crescimento exponencial", informa o diretor presidente da entidade, Jorge Luiz Fara.

Segundo o executivo, atualmente o OAB-Prev-RS conta com 8.163 participantes e tem um patrimônio líquido de R$ 140,8 milhões. "Em 2020, o nosso patrimônio líquido era de R$ 129,2 milhões - isto, se comparado com os números do ano passado, representa um crescimento ao redor de R$ 11 milhões, decorrente do ingresso de novos participantes e também pelo resultado obtido através da rentabilidade, que a entidade obteve em seus investimentos", detalha.

Fara explica que o OABPrev-RS disponibiliza planos de previdência para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez do advogado e pensão por morte. Segundo ele, a entidade também tem reforçado e aprimorado os canais de comunicação junto aos advogados com o objetivo de ampliar o engajamento da classe ao plano previdenciário complementar. "É necessário que todos pensem no futuro, principalmente, levando em consideração aqueles momentos em que a renda complementar pode fazer toda a diferença na qualidade de vida do advogado", cita.

Atualmente, conforme o dirigente, o número de advogados jovens com interesse em plano de previdência complementar vem crescendo de modo significativo. "Quanto mais jovem for o advogado que ingressar no OABPrev-RS melhor. Isto porque, quando mais jovem for no momento de aderir ao plano de previdência complementar mais ele pode usufruir, com melhor qualidade de vida, segurança e tranquilidade. Ou seja, as parcelas são menores e no final o volume de contribuição também será bem maior", orienta. Um dado apresentado é que em 2020, o OABPrev-RS teve 629 novas adesões, justamente em momento que ocorria o pico da pandemia da Covid-19 no Brasil.

Fara comenta também, que no auge da pandemia, em 2020, a entidade compreendeu de imediato o pesado cenário que atingiu à sociedade e agiu positivamente instituindo no período de abril a dezembro de 2020, a campanha de suspensão do pagamento ao plano de benefício, atendendo, deste modo, a 187 participantes.

O dirigente ressalta que há uma grande vantagem em aderir ao plano de previdência complementar. Ele cita que a rentabilidade total nos 15 anos de vida da entidade somou 266,21%, muito maior do que o rendimento de quem aplicou na poupança no mesmo período: 156,98%. Já quem optou pelo mercado de investimentos (Ibovespa) em igual período de tempo obteve 217,19% de rentabilidade e, quando se olha para a inflação ao longo dos 15 anos, o percentual somado atingiu 148,04%.