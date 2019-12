Três Palmeiras mantém canal direto com a comunidade

São vários os motivos que levaram o município de Três Palmeiras, no Norte gaúcho, ao Troféu Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa em 2019. Para qualificar e facilitar o atendimento à população, a prefeitura desenvolve uma série de programas, com foco da criança ao idoso, em diferentes áreas, como saúde, educação, agricultura, habitação, promoção social, esporte, economia, mobilidades urbana e rural, e geração de emprego.

Um dos mais importantes é o Juventude com Ideais, que visa promover a transformação social e pessoal de crianças e jovens em idade escolar, prepará-los para atuações junto à comunidade, estimular o desenvolvimento dos estudos, resgatar valores como respeito, disciplina e responsabilidade, e instigar o protagonismo juvenil. A iniciativa exitosa vem sendo replicada em diversos municípios gaúchos e catarinenses.

Já os programas Mais Saúde nas Comunidades, Amigos da Balança, Mais Vida e Sala de Espera buscam promover a saúde em gestantes, adultos e idosos da cidade e das comunidades do interior. Na área da habitação, é desenvolvido, ainda, o programa Morada Feliz, que busca facilitar o acesso à casa própria. O programa tem recursos próprios do município, que destina parte de sua economia à construção de casas de 42 metros quadrados em loteamento próprio para a instalação de 35 unidades habitacionais. Cada mutuário contemplado contribui com 120 parcelas mensais correspondentes a 17% do salário-mínimo nacional.

Outro programa, o Mais Infraestrutura, possibilita, através da usina de asfalto própria, a pavimentação de diversas ruas com qualidade e baixo custo, além de diversas obras de melhorias de trafegabilidade e infraestrutura pública. E, para reduzir o desemprego, a prefeitura criou o programa Avança Três Palmeiras, com objetivo de estimular o comércio, com o aumento da produção e do quadro de funcionários, além de incentivar a implantação de indústrias e demais meios de comércio no município. Para estimular o envelhecimento ativo e saudável da população, foi criado também o programa Melhor Idade em Ação, que oportuniza diversas atividades físicas e de lazer para a terceira idade.

O município desenvolve, ainda, os programas Mais Esporte, fomentando a participação desportiva e de cooperação entre crianças e jovens, no turno inverso ao escolar; Mais Agro, que possibilita a criação de agroindústrias familiares; e Mais Leite, que estimula a produção através do financiamento de pastagens perenes. Parceria com o Legislativo permitiu também a criação de leis que garantem a continuidade dos programas que atendem a comunidade.