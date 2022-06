Eleonora Rizzo, uma mulher das massas, marcou época na gastronomia da Capital

Durante anos, Eleonora Rizzo foi sinônimo de restaurante italiano em Porto Alegre. Em determinado momento, lá pela segunda metade dos anos 90, três das cantinas mais importantes da cidade - Birra & Pasta, Il Gattopardo e Al Dente - estavam sob o seu comando. Nada mais natural para essa gringa de Caxias do Sul, criada entre spaghettis, tortéis, raviolis e galetos, e que na idade adulta conseguiu transformar o lazer em meio de vida.

Filha do empresário Nestor Rizzo - homem de vários talentos, entre eles o de colocar no ar a primeira emissora de TV na cidade serrana e de ter sido um dos primeiros sócios de Maurício Sirotsky Sobrinho - Eleonora é a filha temporona, nascida em setembro de 1957. Criada entre câmeras e microfones, Eleonora enveredou pela comunicação. Veio para Porto Alegre no final dos anos 1970, entrou na faculdade de Jornalismo e começou a se enturmar com um pessoal que incluía a futura apresentadora Cláudia Nocchi e o ator Zeca Kiechaloski.

Formada, o caminho seria a RBS, rede de comunicação comandada pelo amigo do pai. Porém, antes disso, Eleonora fez uma parada na Rádio Continental, então a emissora jovem mais importante do Rio Grande do Sul. Ali, Eleonora foi repórter do Opinião Jovem, programa que tinha à frente os comunicadores Clóvis Duarte e José Fogaça. Cobrindo da cena artística às coletivas de imprensa na prefeitura, Eleonora ficou na emissora por um curto tempo até ser demitida. Arrasada, tentou se recuperar em Caxias, porém, não deu certo: sentia saudade de Porto Alegre. Foi salva por um telefonema de Carlos Fehlberg, então editor-chefe de Zero Hora, que a convidou para vir trabalhar na empresa. Aceitou na hora, sem saber muito ao certo qual seria a função. Embarcou no seu Fiat e desceu a Serra para nunca mais deixar a cidade que escolheu como sua. Em dezembro de 1979, Eleonora Rizzo já podia dizer: "Virei uma porto-alegrense apaixonada".

Os dez anos na redação de jornal foram seu curso de pós-graduação em convívio com as mais diferentes turmas e no gosto pela noite. Circulando entre as editorias, Eleonora era a "chamadinha", apelido dado pelo jornalista Flávio Dutra pelo fato de ela ficar zanzando pelas mesas em busca de manchetes que pudessem ser usadas na rádio e na TV. Eleonora era chefiada pelo chargista Marco Aurélio e, além dos contemporâneos que já conhecia de faculdade, ela ficou próxima de veteranos como Lauro Schirmer, Célia Ribeiro - "eles me adotaram desde o primeiro momento" -, Carlos Nobre, Pilla Vares, Roberto Gigante, Paulo Sant'Ana, Marcos Dvoskin, Fernando Ernesto Corrêa e uma figura importantíssima na vida de Eleonora pelos próximos anos: Tatata Pimentel.

O jornal era uma festa. No fim da tarde, a redação ficava quase vazia. Muitos iam para o Porta Larga, bar grudado ao prédio da empresa onde se davam as primeiras reuniões de pauta. Apesar do clima efervescente, Eleonora foi cansando e, ao completar dez anos na empresa, concluiu que deveria mudar. Precisava de algo mais calmo. Em 1988, sua irmã Ana, então proprietária de uma agência de turismo, e o amigo Pedro Hoffmann, também ligado à área, envolveram-se num projeto para criar um restaurante italiano em Porto Alegre. Eleonora se juntou a eles e começou a escrever seu nome na gastronomia e na noite da capital gaúcha.