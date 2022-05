Novos escritores gaúchos promovem renovação marcada pela diversidade

Eles escrevem sobre a literatura, sobre o luto e perda, a poesia como um gesto de que só ela é capaz. Criam contos que flertam com o mistério e o realismo mágico, reescrevem uma biografia e refletem sobre quem escreve. São contemporâneos e, vistos em conjunto, trazem elementos que traduzem a nova linguagem da literatura produzida do Rio Grande do Sul para o mundo. Conquistam leitores e reconhecimento literário, como é o caso do Prêmio Açorianos de Literatura de 2021. São autoras e autores que mostram a que vêm. Denise Freitas, Nikelen Witter, Jandiro Adriano Koch, Luiz Maurício Azevedo e Camila Maccari enfrentam desafios para romper os limites de linguagens já estabelecidas e, cada um a seu modo, energizar e reinventar a poesia, o romance, o conto, a crônica e o ensaio.

A poesia ainda resiste, mesmo sob tenebrosos tempos de guerras e indiferenças, garante a autora de O gesto sensível do mundo, Denise Freitas. O conto é um desafio sempre, por isso é preciso atualizá-lo, defende Nikelen Witter, que levou o troféu Açorianos com Dezessete mortos. Quem pesquisa descobre novas possibilidades de abordar uma biografia, como no caso de Jandiro Adriano Koch, com O crush de Álvares de Azevedo, ensaio que levou o prêmio de livro do ano. Contar, logo na estreia como autora, uma história de emoção e verdade foi o que destacou Camila Maccari com seu Dias de fazer silêncio. E a arte literária seria certamente mais frágil não fosse quem a analisasse com um olhar crítico, como Luiz Maurício Azevedo demonstrou em Por uma literatura menos ordinária - disposição que, lamentavelmente, lhe rendeu ameaças e ofensas via redes sociais.

São nomes que não falam apenas de si, é claro. Em conexão com outros autores e autoras de destaque - como Jeferson Tenório, que conquistou o Jabuti com O avesso da pele, e José Falero, que vem recebendo elogios pelo vibrante Os supridores - representam um momento de renovação na literatura gaúcha. Não apenas pela novidade natural trazida por alguns novos nomes, mas também (e talvez principalmente) por representarem novos temas e vivências, olhares diferentes que surgem da literatura urbana (ou, dependendo do caso, nem tanto) de nosso Estado.

O escritor e professor do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Luís Augusto Fischer, editor da revista online Parêntese, cita dois colaboradores de sua publicação que estão, também, entre os recentes vencedores do Açorianos. Segundo ele, Luiz Maurício Azevedo e Jandiro Adriano Koch "são provas da qualidade do pensamento escrito aqui na redondeza". Mesmo assim, Fischer diz que não consegue ver um elemento único a unir os cinco nomes - o que, em si mesmo, acaba sendo uma demonstração de que, mesmo vindas do mesmo caldeirão, estamos diante de mentes diferentes, que pensam e escrevem pelos próprios caminhos.

Premiações como as de Azevedo e Jeferson Tenório, em particular, se inserem em um momento importante de valorização de autores negros. "Não vejo mais preconceito, em nenhum sentido. Há editoras dedicadas a autores negros e há demanda por livros de autores negros (de nosso Estado), para nem falar de gente de fora, como Ricardo Aleixo, Conceição Evaristo e Geovani Martins", argumenta Fischer. Ainda assim, ele reconhece que a novidade, muitas vezes, traz uma reação - no caso, manifesta nos ataques severos que tanto Azevedo quanto Tenório sofreram nas redes sociais. O autor de Por uma literatura menos ordinária, em especial, decidiu afastar-se temporariamente da esfera pública, incomodado pela virulência de alguns ataques. Uma situação que demonstra que, embora não existam assuntos proibidos, há sempre quem queira bloquear o caminho da novidade - um esforço que, felizmente, sempre acaba sendo infrutífero. A nova literatura, de um modo ou outro, sempre passa.