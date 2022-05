270 anos de arquitetura açoriana em Santo Amaro do Sul

Debruçada numa elevação à margem esquerda do rio Jacuí, Santo Amaro do Sul parece viver num paradoxo entre a realidade e a ficção, o que pode surpreender só a quem ainda não a conhece. Como se fosse um cenário cinematográfico, que de fato chegou a ser, está impregnada de história, que se revela arquitetonicamente nas ruas do contorno urbano com seu casario dos séculos XVIII e XIX, a maioria ainda em apreciável estado de preservação. O lugarejo, que celebrou 270 anos de existência em 1º de maio, nos remete irremediavelmente ao passado. Fundado em 1752, é um povoamento mais antigo do que Porto Alegre, que comemora 250 anos. Sem dúvida, constitui-se num dos principais e mais simbólicos berços da imigração açoriana no Rio Grande do Sul. Por via rodoviária, fica tão somente a 90 quilômetros da Capital.

A localidade surgiu como um entreposto comercial de base fluvial para abastecer os colonos portugueses que, vindos do Arquipélago dos Açores, se estabeleceram como sesmeiros por ali. Até então, a área era habitada majoritariamente por indígenas. Muitos desses imigrantes partiram daquele sítio para colonizar outras regiões do Estado. Em 1773, tornou-se freguesia, ganhando o nome de Santo Amaro. Com o transcorrer do tempo, cresceu, virou vila, depois distrito, mais adiante sede de município e voltou a ser um distrito no final dos anos 1930, quando General Câmara, à qual hoje pertence, foi elevada à condição de cidade por passar a sediar o Arsenal de Guerra do Exército Brasileiro.

O nobre e oficial militar português Antônio Gomes Freire de Andrade, que governava o Rio Grande na metade do século 18, é considerado o fundador de Santo Amaro. Com a assinatura do Tratado de Madrid (1750), Freire de Andrade foi designado pela coroa portuguesa para a missão de delimitar as fronteiras com as colônias espanholas. Conhecedor da região, estabeleceu às margens do Jacuí este posto que serviria de apoio aos imigrantes que chegavam para ocupar as terras reservadas a Portugal naquelas bandas e, também, àqueles que estavam de passagem em direção a outras áreas.

Somando-se as populações rural e urbana, cerca de 1.200 habitantes vivem por lá nos dias atuais. A parcela economicamente ativa divide-se entre atividades agrícolas e de pesca. A área central do vilarejo apresenta-se como um museu a céu aberto, formado por prédios em estilo barroco que conservam características originais de quando foram construídos. A maioria há mais de 200 anos. Quatorze destas edificações e a praça central, batizada Marechal Câmara, são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan). A igreja matriz é a quarta mais antiga existente em território gaúcho, inaugurada em 1787, sobressaindo-se no largo formado por imensas figueiras e outras espécies pelo realce de suas cores azul celeste e branco. Na rua aos fundos do templo católico, localiza-se o casarão onde nasceu e viveu na idade adulta José Gomes de Vasconcelos Jardim, herói na Guerra dos Farrapos (1835) e primeiro presidente da República Rio-grandense. De propriedade particular, ainda que tombado, o prédio está em más condições de conservação e se encontra, inclusive, à venda.

A presença açoriana no Rio Grande do Sul remonta, justamente, ao período logo posterior à assinatura do tratado de divisão territorial da América do Sul entre Portugal e Espanha. Na época, durante cinco anos, em 14 diferentes viagens de navio, atravessando o Atlântico, desembarcam na antiga Ilha do Desterro (atual Florianópolis) cerca de 15 mil imigrantes vindos das ilhas que formam os Açores. Destes, um pouco mais de 5 mil aventuraram-se por terras gaúchas.

De ascendência açoriana e entusiasta da cultura de seus antepassados insulares, o viajante e jornalista alegretense Marçal Alves Leite, nos conta como ocorreu o assentamento por aqui: "Pelo Tratado de Madrid, os portugueses devolveram Colônia do Sacramento (situada no Uruguai) aos espanhóis e receberam em contrapartida as regiões das Missões e Campanha. Para a ocupação destas áreas, o governo lusitano realocou para lá parte dos imigrantes recém estabelecidos em Rio Pardo, Triunfo e Santo Amaro, além de outras áreas nos arredores dos rios Jacuí e Taquari. Da mesma forma, outras levas de açorianos que aportaram no Sul do País se quedaram no litoral ou seguiram no rumo delineado pela Lagoa dos Patos e cercanias."

Beneficiado pela posição estratégica neste movimento populacional do século XVIII, o assentamento fundado por Freire de Andrade logo tornou-se freguesia, sob o nome de Santo Amaro. A escolha, feita pelos religiosos imigrantes açorianos, foi em louvor ao monge Amaro, discípulo de São Bento, que viveu até meados do século VI. A localidade gaúcha tem quatro homônimos no Brasil homenageando o santo beneditino, nascido em Roma no final dos anos 400. O mais saliente é Santo Amaro, na Bahia. Terra da família Veloso. De dona Canô, Caetano e Bethânia... Os demais estão em Santa Catarina ("da Imperatriz"), Maranhão ("do Maranhão") e Sergipe ("das Brotas").

Houve um tempo em que todos eles eram apenas Santo Amaro, até um decreto federal de 1941 determinar a eliminação de topônimos municipais idênticos no País. A cidade baiana teve a primazia de ser a única a carregar oficialmente o nome de Santo Amaro tão somente, ainda que muitos a conheçam com o apodo de "da Purificação". Aqui, em função da nova lei, antes de agregar "do Sul" ao nome, o então município de Santo Amaro chegou a chamar-se Amarálopis. Este é, inclusive, o nome que identifica a desativada estação ferroviária local.