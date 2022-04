Sioma Breitman, o fotógrafo que retratou cinco décadas de Porto Alegre

Sabe aquela Porto Alegre que as pessoas maiores de 60 anos vivem recordando com saudade? Que, entre os anos 1920 e 1970, era uma cidade pacata, sem violência urbana, com menos de 1 milhão de habitantes, sem avenidas extensas e outras particularidades que a tornavam mais próxima de metrópoles sul-americanas como Buenos Aires e Montevidéu do que as brasileiras Rio de Janeiro e São Paulo? Pois essa cidade de outrora está disponível aos olhos, corações e mentes de quem visita a exposição Sioma Breitman, O Retratista de Porto Alegre, em cartaz até o dia 24 de abril, no Farol Santander, na Praça da Alfândega.

Nome de rua, da fototeca do Museu Joaquim José Felizardo, tema de teses acadêmicas, nome de concurso fotográfico da Câmara Municipal, de curta-metragem e artigos na imprensa, inspiração e referência para as gerações de fotógrafos que vieram após ele, Sioma Breitman é quem, na história da fotografia do Rio Grande do Sul, desenvolveu laços mais profundos, sofisticados e universais com a cidade de Porto Alegre e seus habitantes, segundos os estudiosos de sua obra.

Envolveu-se intensamente com os acontecimentos da cidade que escolheu para viver. Além de fotógrafo bem sucedido, foi tradutor de russo em acontecimentos culturais na capital gaúcha, fundador de entidades de fotografia e cinema, uma espécie de embaixador informal do Rio Grande do Sul levando imagens gaúchas a países como Estados Unidos, França e Israel. Além disso participou ativamente da comunidade judaica local, chegando a ir à Israel em duas ocasiões, em 1948 e 1953, morando alguns meses lá. Afável, educado, viajado, Sioma tinha um lado transgressor também, revelado depois de sua morte com a descoberta de fotos de nus femininos, em uma época que isso era considerado tabu. Entre tantas distinções e prêmios obtidos fora do Brasil, ele foi o primeiro fotógrafo do Rio Grande do Sul a receber o Diploma da Federation Internacionale de L'Art Photographique (FIAP), com sede em Berna, na Suíça. Faleceu em Porto Alegre, no dia 31 de janeiro de 1980, aos 76 anos.

Nascido na cidade de Olgopol, em 1903, Ucrânia, filho mais velho de Nissin Breitman e Ida Breitman, judeu, imigrante, a partir de 1923, quando chegou ao Estado, exerceu sua atividade profissional com um grau tão alto de excelência, que o resultado resiste ao tempo e pode ser conferido na grandiosa exposição do Farol Santander de Porto Alegre, aberta em janeiro de 2022 e que integra os festejos de 250 anos de fundação da capital gaúcha.

O pai de Sioma era fotógrafo, assim como seus quatro irmãos Yacha, Yusia, Mossia e Rica. A família imigra para a América do Sul, tenta se fixar na Argentina, mas acaba aportando em Porto Alegre. Sioma, que ficara em Buenos Aires, se junta à família e, a partir daí, nunca sai do Rio Grande do Sul. Um dos motivos atribuídos à sua permanência na capital gaúcha é ter conhecido, em 1924, Rosa Axelrud Selig, com quem casaria em 1927. O casal teve dois filhos, Samuel e Irineu.

Monta um estúdio em Cachoeira e em 1931 se transfere para Santa Maria. Tem participação de destaque na Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, em 1935, e em 1937 está de volta a Porto Alegre, mantendo estúdio por mais de 20 anos na Rua da Praia, que lhe dá prestígio, reconhecimento profissional e prosperidade.

Em 1941 vive um dos seus grandes momentos como profissional, fotografando a enchente que assolou Porto Alegre. Dezenas de profissionais de fotografia daquela época fizeram registros da enchente; as fotos mais impactantes, no entanto, são as de Sioma. Seja da paisagem, do drama dos moradores ou as que mostram consequências das chuvas que caíram durante 22 dias, em fevereiro daquele ano, na capital gaúcha. Uma delas, publicada na capa da Revista do Globo, é icônica e percorreu o País.

Graças à dedicação de sua neta, Mirian Breitman, seu acervo se manteve protegido e chega às novas gerações como testemunho da arte fotográfica da era analógica. O resultado são cerca de mil negativos, dois quais 600 foram revelados e integram a exposição no Farol Santander. "Nos últimos tempos, o acervo do meu avô ficou lá em casa, e eu me movimentei para que as coisas pudessem acontecer", conta Miriam.

"Eu convivi com ele como neta, e eu tinha uma ideia do bom fotógrafo que ele era, mas era uma visão familiar. Um exemplo disso é de quando eu tinha 12, 13 anos. Uma colega minha foi embora do Brasil, e a gente queria mandar uma foto da turma pra ela. Fui até o vô e pedi pra ele fazer uma foto de toda a turma, na escadaria do colégio. Como se fosse algo corriqueiro. 'Meu vô é fotógrafo, vai fazer a foto pra mim'", recorda.

A exposição, segundo Miriam, acaba dando uma dimensão muito maior para o fotógrafo dentro da família. "Uma parte grande do acervo nós doamos. Quando foi inaugurada a rua, nós doamos muitas fotos para o Museu de Porto Alegre. E para a Fototeca. O acervo dessa exposição (no Farol Santander) está para ter um destino público, está para ser doado, porque ele tem que ser visto. Já existem duas possibilidades para que isso aconteça, através de um instituto ou fundação. Conservei ele em sala escura, sem umidade, com cuidados especiais. Esse material merece ter tratamento à altura da obra do Sioma."