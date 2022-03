Encouraçado Butikin dominou as noites de Porto Alegre por quase 40 anos

Cruzando o mar do tempo sob a bandeira do divertimento noturno em altíssimo nível, a embarcação teve três etapas distintas ao longo de quatro décadas, cada qual com seus timoneiros: 1965-1971, 1972-1979 e 1981-2003. "Sobretudo na sua primeira fase, ali estava um ponto de encontro para badalações de ricos, intelectuais, gente da moda, estilosos, 'socialites', artistas, celebridades e outras figuras vip, inclusive de outras partes do Rio Grande do Sul", define o disc-jockey e memorialista Claudinho Pereira, 74 anos, piloto da cabine de som em dois momentos do Encouraçado na década de 1970. "Definitivamente, não era para qualquer um."

O empreendimento inaugurado em setembro de 1965 no número 936 da avenida Independência não foi o primeiro, nem o maior. Mas tem vaga reservada como o melhor e mais icônico. Espécie de emblema charmoso de um estilo de vida hoje praticamente extinto na capital gaúcha, o casarão brindou a sociedade com artistas do primeiro time da música brasileira, ditou tendências e consolidou a boemia em black-tie. Também serviu de palco para esquetes teatrais e passarela para desfiles de moda, arte, beldades e colunáveis da burguesia local, em saborosa incoerência com a fonte de inspiração para seu nome - um filme socialista produzido na União Soviética.

Mais que lugares com fachada em neon, pista de dança, muita música, pouca luz, drinks à mesa e alvará na parede, boates são ambientes de convívio, entretenimento, romance e convergência. É impossível dissociar a vida social desses espaços, cuja configuração se mostra tão sortida quanto sedutora ao abraçar o mesmo espírito hedonista - os embalos de sábado à noite que o digam. Em Porto Alegre não foi diferente nas últimas sete décadas, com um cardápio de pelo menos 500 estabelecimentos que deixaram seu carimbo na história cultural de uma cidade que já sacolejou de segunda a domingo, não raro até a porta da rua mostrar os primeiros raios de sol.

Ponto de encontro para vips e estilosos

Sócio em banca de advocacia na Rua da Praia, em meados da década de 1960 o montenegrino Rui José Sommer (1937-1972) recebera uma bolada em causa judicial contra a União, quando seguiu o conselho do professor e futuro comunicador Roberto 'Tatata' Pimentel (1938-2012), contemporâneo da Faculdade de Direito e parceiro de boemia: "Em vez de gastar por aí nas boates, por que não abrimos uma? Tu entras com a grana e eu com o know-how". Só faltava o lugar, escolha que recairia - quase por acaso - sobre um casarão construído em 1913 no número 936 da avenida Independência.

Durante uma exposição na galeria de arte que a decoradora Emília Schneider (1922-1992) mantinha naquele endereço, o mentor da ideia percebeu no subsolo um espaço rústico de 100 m2 e tijolos à vista. Bingo! No dia seguinte, Sommer foi ao Rio de Janeiro acertar o aluguel com a proprietária e logo o imóvel passou por reforma capaz de transformá-lo em casa noturna, tarefa do arquiteto e ator Milton Mattos (1934-2020), cofundador do Teatro de Equipe. Nova planta: boate no porão, sob um térreo dividido entre a galeria (que depois atravessaria a rua, com destino ao hall do Teatro Leopoldina) e, à direita, um apartamento para Rui.

Nada mal para um jovem de 27 anos, origem alemã, criado em família simples no Vale do Caí e até então sem grandes interações diretas com a elite cultural porto-alegrense. "Boa parte do projeto foi discutida na casa onde eu e Milton morávamos depois de casados e na qual ele tinha escritório, no final da rua Duque de Caxias", relata a jornalista Ivette Brandalise, 83 anos. "E depois seria a nossa vez de frequentar a 'ala residencial' do Encouraçado, pavoneando com estrelas como Elizeth Cardoso, Vinicius de Moraes e Maysa, em laços que extrapolavam a questão profissional."

O viajado Tatata também tinha suas conexões cariocas, de forma que não foi difícil convencer a cantora Nara Leão a estrelar o show inaugural, em clima de gala e com plateia lotada na noite de sábado, 4 de setembro de 1965. "Eles enviaram convites para toda a cidade", conta o marchand, artista plástico e jornalista Renato Rosa, 76 anos e que também atuava na época como ator, produtor e divulgador. Ele aproveita para mencionar o fato de ter sido um dos poucos negros a frequentarem o local naqueles tempos: "A casa foi pensada desde sempre para o PIB local".

Com o sucesso da empreitada, manteve-se a fórmula. Pelos anos seguintes, o navio receberia bambas da velha e nova guarda, da veterana Aracy de Almeida aos Mutantes, passando por Chico Buarque, Maysa, Vinicius de Moraes, Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Elis Regina, Roberto Carlos, Gal Costa, Wilson Simonal, Jorge Ben e Elizeth Cardoso, além de atrações locais como Túlio Piva e estrangeiras, incluindo a francesa Dalida e o americano Chris Montez. Sem contar os astros em temporada no Teatro Leopoldina que davam um pulo ao Butikin, ao balanço dos melhores scotchs.

Quem também pintou de bate-pronto foi a ditadura instalada desde 1964 e que se fez representar por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), desconfiados do nome-trocadilho com O Encouraçado Potemkin (1925), filme-símbolo da Rússia socialista. Para não perder a viagem, confiscaram um cartaz do longa-metragem, mero enfeite "subversivo" em meio a tijolos à vista, arcos romanos e elementos em metal ou madeira (a começar pela escada de acesso). Mas passou batido o brasão: uma rechonchuda sereia com quepe da Marinha soviética, em desenho do cartunista Ziraldo.

Sem identificação na fachada em cinza-claro, o nome da boate era sinalizado no pequeno hall de entrada por uma placa modernista de 1,2 metro de largura, produzida pelo escultor gaúcho Xico Stockinger (1919-2009) com porções soldadas de ferro, cobre e bronze cuja montagem alude à textura de um casco náutico. Esse objeto de arte exclusivo permaneceu afixado à parede por anos a fio, até ser adquirido em uma galeria pelo casal Milton-Ivete - recentemente, ela encaminhou a peça a um escritório de leilões, com lance inicial de R$ 32 mil e um bom número de interessados.

Havia também o som mecânico e seus intrépidos discotecários a manobrarem LPs, compactos e fitas-rolo. Giba, Nariz, Claudinho, Ademir Lemos. O consultor Gilberto Dieterich, 74 anos, foi um dos primeiros na função. "O Encouraçado tinha um mês de funcionamento quando uns conhecidos da casa pediram que eu copiasse umas fitas por lá, à tarde, já que eu mexia com gravações", recorda. "Ao saber que o DJ faltaria, Sommer me convidou a assumir a cabine, ao lado da chapelaria. Mesmo menor de idade e sem experiência, topei. Meu pai teve que permitir no Juizado."

Ele permaneceria na função até o começo da década seguinte. "Foi uma escola. A gente tocava do romântico ao dançante, em um repertório variado de Beatles, músicas francesas, italianas, americanas e fitas com novidades importadas pela boate carioca Le Bateau, que nos revendia duplicatas. O Tatata também arriscava, colocando faixas eruditas para encerrar os trabalhos", acrescenta Dieterich, que logo se formaria em Direito, advogando por 15 anos até se reconciliar com a noite na década de 1990, com os piano-bares Porto's e Wunderbar, mais a boate Bucanero.