Maria Lídia Magliani, uma artista muito além de categorizações

Em uma entrevista concedida ao Boletim Informativo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em 1987, a artista Maria Lídia Magliani (1946-2012) diz: "Costumo ignorar as fronteiras. (...) Sou natural de todas as estrelas que posso ver e minha curiosidade é ver o outro lado delas. () O lugar sou eu em qualquer parte. É em mim que as coisas acontecem ou esquecem de acontecer." Talvez, em razão desta postura incapturável, seja não apenas difícil, mas arriscado delimitar uma figura como ela. Pintora, desenhista, gravadora, ilustradora, figurinista, cenógrafa, atriz, diagramadora: Magliani é todas e nenhuma.

Considerada um dos maiores nomes das artes visuais do Rio Grande do Sul - e para muitos, do Brasil - Magliani é uma unanimidade entre os profissionais da área. Filiada a uma estética neo-expressionista, seus quadros exibem figuras humanas de proporções volumosas - grotescas, por vezes - carregadas de cores fortes, escuras. Imagens que transmitem a solidão, a complexidade das relações, a opressão política, a vulnerabilidade da condição humana. Em muitos desses trabalhos, estão mulheres deformadas, atravessadas por objetos, atadas por roupas íntimas e cordas.

O recorte de viés feminista identificado nas obras de Magliani foi uma das razões que chamou a atenção da galerista Tina Zappoli que, desde a década de 1970, vende quadros da artista, com quem afinou uma amizade no decorrer dos anos.

"Quando eu a conheci, Magliani trabalhava há pouco tempo a nível profissional, e ela já tinha uma marca, uma linguagem própria. O seu trabalho era reconhecível, não precisava assinar." Tina lembra do impacto que sentiu ao se deparar com uma obra da pelotense pela primeira vez: "Levei um choque. Na época, eu tinha 17 anos, estava começando a minha vida, quando me deparo com aquelas figuras roxas e verdes. Me arrebatou".

São muitos os fãs da linguagem usada por Magliani, a pegada expressionista, a deformação dos personagens, a pintura critica, aponta Tina. “Gestos da solidão, Na madrugada insone: era tudo autobiográfico. Tinha gente que não queria arte para colocar em cima do sofá ou no quarto de criança, como a artista advertia, queria Arte, e isso ela oferecia”.

Nascida em Pelotas, em 25 de janeiro de 1946, filha de Antonio Magliani e Eugenia dos Santos Magliani, Maria Lídia se muda com a família para Porto Alegre em 1950, no bairro Sarandi. Além dela, dois irmãos mais novos: Maria da Graça Magliani e Manuel Antonio Magliani.

Em 1963, Magliani ingressa no curso de Artes Plásticas no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De origem humilde, monta as suas primeiras telas de pintura com sacos de açúcar e de farinha, recebendo a ajuda do pai. Era contra deduções precipitadas a episódios semelhantes a esse - as quais corriam o risco de restringi-la a uma narrativa - que a artista devolvia respostas como a que abre a reportagem. Suas vivências não podem ser apagadas, porém, Magliani é mais rápida e tenta escapar da rede mais uma vez.

A pelotense se destaca desde os primeiros anos de faculdade. Participa do Salão de Alunos do Instituto de Artes da Ufrgs, em 1965, e ganha Menção Honrosa. No ano seguinte, promove a sua primeira exposição individual na Galeria Espaço, tendo o pintor e professor Ado Malagoli como grande incentivador. Magliani se forma em 1966 em Pintura (Artes Plásticas). É uma das primeiras mulheres negras a se formar pelo Instituto de Artes. Quem abre o caminho é a porto-alegrense Beatriz Araújo Moreira da Silva, em 1964. Entretanto, diferente da primeira, é Magliani quem se dedica a vida inteira à carreira artística.