Lancheria do Parque, um patrimônio cultural de Porto Alegre

Em uma das várias mesas no espaço localizado na Osvaldo Aranha, número 1086, era possível ver jovens, muitas vezes recém-chegados do interior, alimentando o sonho de montar uma banda. Não precisaria de muito para encontrar nomes já consolidados da cena cultural, como Nei Lisboa sozinho em alguma mesa, possivelmente rabiscando uma letra de música. É claro que só poderia ser na Lancheria do Parque, espécie de coração do Bom Fim e um dos lugares mais queridos de Porto Alegre.

Durante muito tempo, a "Lanchera", como é carinhosamente conhecida, foi um verdadeiro ponto de encontro de muita gente ligada à cultura, em diversas áreas. A lista é longa e abarca artistas dos mais variados gêneros, todos unidos e atraídos pela dinâmica quase única da Lancheria: um atendimento acolhedor e comida e bebida acessíveis. Tanto que muitos dos trabalhadores se tornaram amigos de músicos. "Eu fui criado junto com a Cachorro Grande, Pata de Elefante, Tequila Baby, Bidê ou Balde, várias. Com a Cachorro Grande, por exemplo, tem uma história muito linda, a gente saía da Lancheria e ia ao show apoiar os guris", diz Fachini, sócio e atendente no local há quase 30 anos.

O historiador e autor do livro História de um Bom Fim - boemia e transgressão de um bairro maldito, Lucio Pedroso, conta que a Lancheria sempre foi um ponto de encontro, mas que teve diferentes fases, refletindo também a história do bairro. Entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, assumiu uma espécie de protagonismo com um público mais voltado à arte. "A Lancheria é mais importante para essas bandas dos anos 2000 do que para as outras bandas mais tradicionais, mais clássicas do Bom Fim, mas mesmo assim, eles também frequentavam", diz. Muitas vezes, nessa época, a 'noite' acontecia lá mesmo. "Você ficava conversando, trocava de grupo e ia ficando, saía às duas da manhã da Lancheria", conta Lúcio. No período, ela ainda fechava mais tarde, pelas duas da manhã, mas logo já abriam novamente, às seis.

O ator e empreendedor cultural Zé Victor Castiel compartilha uma história bonita com a Lancheria do Parque. Um frequentador assíduo praticamente desde o começo, Castiel conta que o Porto Verão Alegre, do qual é um dos fundadores, nasceu lá, no final da década de 90. "Ali a gente teve a ideia e produziu todo o evento, inclusive com o patrocínio da lancheria, que nos dava refeições, e era o único lugar que vendia os ingressos", conta. Em uma das mesas mais ao fundo, Castiel e seus colegas costumavam fazer as reuniões com grupos de teatro e com possíveis patrocinadores. As vendas traziam também mais público para a Lancheria, e fortaleciam a relação com a cultura.

Aliás, a Lancheria sempre foi um ponto de muita divulgação artística, com cartazes de shows, peças de teatro e exposições. "Sempre liberamos para a galera. Só chegar e colocar", diz Fachini. Ele tem muitas histórias, e enumera uma lista de artistas com quem já lidou e atendeu, lembrando com carinho das várias relações que o trabalho lhe proporcionou. "Era uma mistura, tu não sabia quem era quem, não sabia se ele era um estudante, ou se era um músico, ou se era um trabalhador, eles andavam todos juntos. Esse era o diferencial da Lancheria", diz. Neomar Turatti, também sócio e atendente, e que está desde o começo do empreendimento conta a sua experiência. "Nós saindo interior, e meio 'colono', como se diz, aprendemos muito aqui onde era o centro cultural e artístico de Porto Alegre, convivendo com um monte de artistas e vendo que eles são pessoas normais também, que também estão batalhando", diz.

No dia 9 de maio, a Lancheria do Parque vai completar oficialmente quarenta anos. Todo esse tempo deixa muitas histórias e marcas, de geração em geração. "É tudo graças ao amor desses clientes. Eles lembram da história da Lancheria e trazem as famílias aqui, isso está salvando a Lancheria, sem falar do povo do Bom Fim, que sempre nos acolheu muito bem", completa Fachini.