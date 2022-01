Da carreira solo ao Defalla, Edu K inspira gerações de músicos há décadas

Na verdade, Edu K é o nome artístico (dado por Gustavo X Aguirre, parceiro na Fluxo de Energia, sua primeira banda) com o qual ele conquistou, mundo afora, prestígio, reconhecimento e (por vezes, má) fama. A cédula de identidade, porém, não mente: seu nome é Eduardo Martins Dorneles. Filho de Ogum e protegido pelo Exu Caveira, ele veio ao mundo no dia 8 de novembro de 1968, em Porto Alegre.

Umbandista, Edu acredita que as entidades espirituais lhe deram salvaguarda em momentos-chave de sua trajetória, que, na música, conta quase 40 anos. Especialmente, nas ocasiões em que as provocativas metamorfoses, pelas quais passou (seja no Defalla ou solo), possam ter lhe oferecido algum perigo. No plano terreno, Edu, cujo olhar sempre esteve voltado para frente, alega ter encontrado no passado, mais exatamente nos inesgotáveis anos 1960, uma filosofia de vida.

Hoje, ele se diz, simplesmente, um "merry prankster" (seguidores do escritor Ken Kesey, autor do best-seller Um estranho no ninho, que, a bordo do ônibus "Furthur", saíam pelos Estados Unidos a distribuir LSD). O "pranksterismo" postulado por Edu, todavia, nada tem a ver com drogas. E, sim, ele difere, com uma visão psicodélica do mundo e da arte, "em que tudo, por mais absurdo que possa parecer, se encaixa".

É nesse espírito prankster, por sinal, que o bom e velho Edu K começa 2022: distribuindo músicas e muitas novidades. E a primeira (que o Jornal do Comércio anuncia com exclusividade), das tantas que vêm pela frente, é o lançamento, nesta sexta-feira, do single I wanna die, but first i need a drink. A música foi pinçada de Vacinado No Bum Bum, seu novo álbum, que, em março, sai pelo selo Maxilar. De Edu, o selo lançou, até agora, os singles Troglô, Aceleradão, SP Fashion Week, RS-389, A gangue da luz vermelha e Loco, loco.

De acordo com o autorama Gabriel Thomaz, criador do Maxilar, o prolífico Edu tem material suficiente para lançar, até 2024, quatro diferentes álbuns. "O engraçado é que, ao contrário da imagem de 'malucaço', que se tem do Edu, ele não brinca em serviço", observa Gabriel.

Outra novidade é que, após dois anos de isolamento, Edu está ensaiando sua volta aos palcos. E, para o escoltar, ele alistou o trio paulistano Velodkos, banda também do cast da Maxilar. Fora isso, o selo também vai pôr na roda um regalo que acertará em cheio novos e velhos fãs do Defalla.

Trata-se de Banshee, o disco "esquecido" do grupo, ainda como trio - Edu K, Biba Meira e Carlo Pianta. Gravado em 1986, de Banshee três músicas (Sodomia, Alguma coisa e Tinha um guarda na porta) foram sulcadas no LP Papaparty, lançado, em 1987, pelo selo Plug-RCA. Banshee será disponibilizado, em streaming, ainda no primeiro semestre de 2022.

O ano também marca duas importantes datas relativas ao Defalla (e, sem dúvida, fundamentais na "linha evolutiva" do pop brasileiro): os 35 anos de Papaparty e os 30 do álbum Kingzobullshitbackinfulleffect92s, de 1992. Edu, contudo, relativiza o significado das efemérides: "São apenas datas", ele resume. Ainda assim, uma dessas datas não passará em branco. Em 2022, Kingzo (acrescido de quatro faixas inéditas), assim como We Give a Shit! (Kickin' Ass for Fun), álbuns originalmente lançados pela Cogumelo Records, ganharão relançamento com remasterização de Fábio Golfetti, da banda Violeta de Outono.

Antônio Meira, velho amigo e primeiro empresário do Defalla, acompanha a evolução da carreira de Edu K desde os tempos da Fluxo. É justamente pela efervescência de sua linha do tempo artística, acredita Meira, que o futuro parece encurtar o "brete" de opções Edu. Ou talvez, ele medita, Edu faça pouco caso do futuro como uma ideia de amanhã - já que, como diria a canção, "sobre amanhã ainda nem pensou". "Sigo com a estranha sensação de que, por parte do Edu, sempre algo está por vir. Um trabalho que ele ainda não fez, algo que ainda não gravou, porque também não compôs. Mas é um risco, em se tratando de Edu K, alimentar expectativas. Ele só aparece quando você menos espera. Não espere, portanto".