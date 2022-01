As cinco décadas da Califórnia da Canção, festival que projetou grandes nomes

Com 853 músicas inscritas, a 43ª Califórnia da Canção Nativa premiou três milongas em dezembro de 2021. O troféu Calhandra de Ouro coube a O tempo de meu pai, canção de Hermes Lopes e Nilton Ferreira que emocionou o público ao referir-se ao velho fazendeiro que perdeu a memória e já não campereia. "Essa canção confirma a tradição da Califórnia de apresentar temas sociais: foi a primeira vez que se trouxe ao palco o drama da doença de Alzheimer", lembrou o radialista Jaime Ribeiro, de 61 anos, que acompanha o festival desde sua primeira edição e mantém há 20 anos o programa A Voz do Pampa na Rádio 96FM, de Uruguaiana. A Calhandra de Prata foi para De pé no chão, de Mauro Moraes e Pirisca Grecco, ambos uruguaianenses. E a última calhandra (bronze) foi para Tributo em Milonga a um certo José, de Kleber Fernandes e Kayke Mello, homenagem a José Claudio Machado, uma das grandes vozes do nativismo e autor da melodia de Pedro Guará, ganhador da 2ª Califórnia, em 1972. "Foi difícil decidir, mas acabou tudo bem", disse a cantora Loma Pereira, que fez parte do júri, ao lado da cantora e radialista Maria Luiza Benitez, do poeta Vaine Darde, do músico Gustavo Brodinho e do cantor Ricardo Tubino Dornelles.

Em 50 anos, a Califórnia sempre trouxe à luz alguns temas alheios à temática dominante nos meios tradicionalistas, que costumam exaltar prioritariamente o heroísmo da vida campeira. Quarenta anos atrás, a decisão saiu pelo voto de minerva do presidente do júri, o cantor Luiz Carlos Borges, que votou em Desgarrados, toada-valsa de Sérgio Napp e Mario Barbará sobre as vítimas do êxodo rural.

Um dos aspectos mais relevantes da última edição da Califórnia foi a reconciliação de grupos cujas divergências provocaram o cancelamento de sete edições do festival "por falta de recursos". Em 2020, no auge da pandemia, o festival foi realizado em forma de "live", bancada basicamente pela prefeitura. Em 2021, mesmo sem conseguir juntar os R$ 350 mil orçados inicialmente, o CTG Sinuelo do Pago (que há anos perdeu um terreno para cobrir dívidas da Califórnia) ganhou novamente o apoio do prefeito Ronnie Mello (PP), que custeou a armação de um palco no parque central de Uruguaiana onde, na noite da final, dia 18 de dezembro (domingo), sem pagar ingressos, se concentraram 2 mil pessoas - um público pequeno se comparado às 15 mil pessoas que todas as noites se reuniam na Cidade de Lona, em área administrada pela unidade local do Exército, que ainda emprestava as barracas, nos anos dourados da Califórnia, em plena ditadura militar.

Desta última vez, porém, o evento contou com a transmissão ao vivo da TVE, que ainda se mobilizou para fazer um excelente documentário histórico apresentado no dia 16 de dezembro pela repórter Simone Feltes. Foi um reconhecimento de que a Califórnia, mesmo num ciclo de baixa, permanece como um importante movimento cultural no Rio Grande do Sul. "O próprio nome do festival sintetiza a busca humana por uma ligação real com as próprias raízes", disse ao JC o músico Vinicius Brum, que estreou na Califórnia em 1980, um dos anos mais ricos do evento. Ele nunca se esqueceu de uma frase dita pelo poeta Luiz Coronel, autor de várias letras premiadas: "A Califórnia da Canção Nativa é a nossa Semana de Arte Moderna de 1922".