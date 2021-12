Tiago Flores: maestro que rege do erudito ao popular

O que faz de um maestro um maestro? Em primeiro lugar, conhecimento musical. Saber como explorar cada instrumento, ter o domínio completo da partitura. Em segundo, o gestual. O maestro se comunica com seus músicos pelos gestos. É preciso dominar com clareza o que se pretende dizer através de seus movimentos. O maestro deve sempre indicar o caminho, da maneira mais clara e direta. Jamais atrapalhar a orquestra. Psicologia também é importante. O maestro precisa exercer uma liderança - boa na maioria das vezes - sendo exato nas informações e preciso nas exigências. A orquestra é um ambiente onde quase sempre não há espaço para democracia. O maestro tem que ser líder, chefe, comandante e, às vezes, até ditador. Por fim, em especial no Brasil, um maestro precisa de empatia com os músicos. Conhecimentos gerais, como história e filosofia, também são recomendáveis. Além disso sempre é bom que ele demonstre ter uma alma de administrador, preocupando-se não apenas com questões artísticas como também com aspectos burocráticos, tais como a busca por patrocínios, interesse por leis de incentivo e entendimento de tantos outros meandros capazes de manter um organismo vivo como uma orquestra com saúde, ativa e afinada.

Enfim, ser maestro dá um trabalho danado.

O contrário da aplicação desses mandamentos - tão curtos quanto objetivos - costuma levar a tragédia. "As orquestras, quando querem, derrubam os maestros", reconhece Tiago Flores, 61 anos, há mais de três décadas se equilibrando neste ofício de transformar em arte o que é musicalmente produzido por um grupo complexo, muitas vezes tão sensível e heterogêneo. A base da relação do maestro com os músicos deve ser o respeito. "É imprescindível que se saiba as limitações. Respeitar horários de ensaios, respeitar ao dirigir-se ao músico nos ensaios e concertos. E, principalmente, ser respeitado".

Décimo de uma família de doze filhos, todos do mesmo pai e da mesma mãe (leia mais sobre a originalidade desta família tão numerosa no final desta reportagem), casado com Mariana desde 2020 e pai de três filhos de relacionamentos anteriores, Tiago Flores vive a música de maneira intensa, porém não constante. "Hoje em dia, quase não consigo mais ouvir nada por diletantismo. Em casa, no carro, raramente coloco algo para ouvir", relata.

"Eu poderia dizer que considero o Tiago Flores um anti-maestro, no sentido de como nos habituamos a ver os maestros de orquestras de música erudita. Boa parte deles temperamentais, de nariz empinado, indicando uma certa superioridade. Eram assim os lendários, do tipo Herbert Von Karajan, e mesmo uns que regeram a OSPA, como Eleazar de Carvalho e Isaac Karabtchevsky. Pelo menos eu os via assim - e boa parte do público também", compara o jornalista Juarez Fonseca. "Mas aí eu concluo: conhecendo o Tiago vejo que ele não é o anti-maestro. Ele é o próprio maestro".